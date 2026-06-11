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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمزايا ذكاء اصطناعي جديدة.. أجهزة آيفون المؤهلة لتحديث iOS 27

iOS 27
iOS 27
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة آبل رسميا عن نظام التشغيل الجديد iOS 27، الذي سيصل إلى هواتف آيفون المتوافقة في وقت لاحق من العام الجاري، حاملا معه مجموعة واسعة من المزايا الجديدة.

بما في ذلك تحديثات كبيرة لمنصة Apple Intelligence، وتحسينات على المساعد الصوتي Siri، وتطوير أدوات الرقابة الأبوية، إلى جانب تحديثات متنوعة للتطبيقات الأساسية على أجهزة آيفون.

وأتاحت الشركة النسخة التجريبية الأولى للمطورين من النظام الجديد اعتبارا من 8 يونيو 2026، عقب الكشف عنه خلال مؤتمر المطورين العالمي WWDC 2026، فيما أكدت أن النسخة التجريبية العامة ستكون متاحة للمستخدمين خلال شهر يوليو المقبل.

ومن المتوقع أن يخضع النظام لفترة اختبار تمتد لعدة أشهر قبل إطلاق النسخة النهائية للمستخدمين، ووفقا للجدول الزمني المعتاد لـ آبل، يرجح أن يتم طرح iOS 27 رسميا خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2026، مع توقعات بأن يكون يوم 14 سبتمبر موعدا محتملا لإطلاق التحديث عالميا.

iOS 27

دعم يمتد إلى iPhone 11

وأكدت آبل أن نظام iOS 27 سيدعم جميع هواتف آيفون بدءا من سلسلة iPhone 11 التي أطلقت عام 2019، وهو ما يخالف بعض التسريبات السابقة التي أشارت إلى احتمال خروج هذه الأجهزة من قائمة الهواتف المدعومة.

وكان المسرب المعروف Instant Digital قد زعم في وقت سابق أن هواتف iPhone 11 وiPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max، بالإضافة إلى iPhone SE الجيل الثاني، لن تحصل على التحديث الجديد، إلا أن الإعلان الرسمي من آبل أكد استمرار دعم هذه الأجهزة لعام إضافي.

ورغم ذلك، أشارت الشركة إلى أن بعض مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة المرتبطة بمنصة Apple Intelligence والمساعد Siri ستتطلب أجهزة أحدث تدعم هذه التقنيات، ما يعني أن العديد من المزايا المتقدمة لن تكون متاحة على الهواتف الأقدم.

قائمة الأجهزة المؤهلة لتحديث iOS 27

يشمل التحديث الجديد الأجهزة التالية:

- iPhone 17 وiPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max.
- iPhone Air.
- iPhone 16e.
- iPhone 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max.
- iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max.
- iPhone 14 وiPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max.
- iPhone SE (الجيل الثالث).
- iPhone 13 وiPhone 13 mini وiPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max.
- iPhone 12 وiPhone 12 mini وiPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max.
- iPhone SE (الجيل الثاني).
- iPhone 11 وiPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max.
 

قيود على مزايا الذكاء الاصطناعي

ورغم استمرار الدعم للأجهزة القديمة، أوضحت المعلومات أن هواتف iPhone 15 والإصدارات الأقدم لن تتمكن من الاستفادة من مزايا Apple Intelligence الجديدة، وهو الوضع نفسه المطبق حاليا مع النسخ السابقة من النظام.

ومن المنتظر أن تكشف آبل خلال الأشهر المقبلة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمزايا الجديدة في Siri وقدرات الذكاء الاصطناعي، قبل الإطلاق الرسمي للنظام في خريف 2026.

مواعيد طرح iOS 27


- النسخة التجريبية للمطورين: 8 يونيو 2026.
- النسخة التجريبية العامة: يوليو 2026.
- النسخة النهائية الرسمية: سبتمبر 2026.

iOS 27 هواتف آيفون آبل

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