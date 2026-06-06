أغلى آيفون في العالم.. سعره خرافي ومصنوع من الذهب والألماس ونيزك نادر

أعلنت شركة كافيار Caviar، المتخصصة في تصنيع الأجهزة الفاخرة عن أحدث مشاريعها تحت اسم "Masters of Time"، وهي مجموعة حصرية من هواتف iPhone 17 Pro Max المعدلة بشكل غير تقليدي، حيث تم دمج ساعات سويسرية ميكانيكية فاخرة مباشرة في الهيكل الخلفي للهاتف.

هواتف iPhone 17 Pro Max مدمجة بساعات سويسرية فاخرة

زودت كافيار سلسلة الهواتف بحجرة داخلية مبطنة ووصلة تثبيت خاصة تضمن ثبات الساعة داخل الهيكل الخلفي مع حمايتها من الخدوش أثناء الاستخدام اليومي. وعند إزالة الساعة لارتدائها في المعصم، يمكن تغطية مكانها بلوحة معدنية زخرفية للحفاظ على المظهر الأنيق للهاتف.

إصدار “Celestial” مزود بذهب أبيض وألماس وقطعة نيزك

يتصدر المجموعة إصدار Celestial الذي يعد النسخة الرئيسية والأكثر فخامة، حيث تم تصميمه حول ساعة Patek Philippe Celestial الشهيرة.

إصدار Celestial

ويتميز الهاتف بهيكل مصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطا

مينا زرقاء فاخرة، وألماس طبيعي، وجزء من نيزك Muonionalusta النادر، ما يمنحه طابعا فريدا يجمع بين الفخامة والحرفية العالية.

ويبدأ سعر هذا الإصدار من 215,360 دولارا (أي ما يعادل 11,222377 جنيها مصريا).

إصدار Celestial

إصدار "Portugieser" لعشاق الساعات المكشوفة

كما كشفت كافيار عن إصدار آخر يحمل اسم Portugieser، صمم خصيصا لاستيعاب ساعة IWC Portugieser Tourbillon Mystère Squelette.

ويضم هذا الإصدار هيكلا من الذهب الأبيض، مزينا بنقوشا يدوية دقيقة، وألماسا أبيض وأحجار ياقوت برتقالية، تم اختيارها بعناية لتنسجم مع تصميم الساعة وآلية التوربيون المكشوفة الخاصة بها، ويتوافر هذا الإصدار بسعر يبدأ من 49,640 دولارا.

إصدار "Portugieser"

وتعتمد المجموعة على نظام تثبيت ميكانيكي سريع الإزالة أطلقت عليه الشركة اسم "Watch Vault"، يتيح للمستخدم تثبيت الساعة أو فصلها عن الهاتف بسهولة دون الحاجة إلى أي أدوات إضافية.

ويستهدف هذا الابتكار شريحة العملاء الباحثين عن المنتجات فائقة الفخامة، عبر الجمع بين فن صناعة الساعات الميكانيكية التقليدية والتكنولوجيا الحديثة للهواتف الذكية.

وتعد مجموعة Masters of Time واحدة من أكثر التعديلات جرأة في عالم الهواتف الذكية، إذ تستهدف جامعي الساعات الفاخرة وهواة المنتجات النادرة الذين يرغبون في الجمع بين ساعة ميكانيكية راقية وهاتف ذكي في جهاز واحد، رغم الزيادة الملحوظة في وزن الهاتف نتيجة نظام التثبيت المدمج.