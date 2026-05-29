الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

iPhone 18 Pro يقترب.. هذه أبرز المفاجآت التي تعمل عليها آبل

شيماء عبد المنعم

رغم أن إطلاق الجيل الجديد من هواتف آيفون لا يزال يبعد عدة أشهر، بدأت التسريبات والتقارير المبكرة في رسم ملامح سلسلة iPhone 18 Pro المنتظرة من آبل، والتي قد تحمل مجموعة من أبرز التغييرات التي شهدتها هواتف الشركة خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب تقارير متعددة ومعلومات مسربة من مصادر مقربة من سلسلة التوريد، فإن آبل تخطط للحفاظ على لغة التصميم العامة لسلسلة iPhone 17 Pro، مع تقديم تحسينات ملحوظة تشمل ألوانا جديدة، وتطويرات على الكاميرا والبطارية، إلى جانب تصغير الجزيرة الديناميكية.

كما تشير التسريبات إلى احتمال تغيير استراتيجية الإطلاق هذا العام، حيث قد تكشف آبل عن نسخ Pro أولا، بينما يتم تأجيل الإصدارات القياسية من iPhone 18 إلى عام 2027.

وفيما يلي أبرز 10 تغييرات متوقعة في سلسلة iPhone 18 Pro:

1. لون جديد مميز للسلسلة:

تشير التسريبات إلى أن آبل تختبر لونا جديدا يحمل اسم Dark Cherry، وهو مزيج بين الأحمر الداكن والعنابي مع لمسات بنفسجية. 

كما تحدثت تقارير أخرى عن ألوان إضافية تشمل الأزرق الفاتح والرمادي الداكن والفضي، مع احتمال استمرار غياب اللون الأسود التقليدي للعام الثاني على التوالي.

2. تصميم خلفي أكثر أناقة:

قد تتخلى آبل عن التصميم الخلفي ثنائي اللون المستخدم في الأجيال السابقة، لصالح ظهر موحد بلمسة مطفية أكثر فخامة، مع تحسينات في حلقات الكاميرا ومحاذاة MagSafe.

3. تحسينات طفيفة على التصميم العام:

رغم عدم توقع تغييرات جذرية في الشكل، تشير التقارير إلى أن iPhone 18 Pro Max قد يصبح أكثر سماكة ووزنا لاستيعاب بطارية أكبر، مع تحسينات طفيفة على الإطار والخامات.

4. جزيرة ديناميكية أصغر حجما:

تتحدث التسريبات عن تقليص مساحة الجزيرة الديناميكية بنسبة تصل إلى 35%، ما يمنح المستخدم مساحة عرض أكبر، رغم أن تقنية Face ID أسفل الشاشة قد لا تكون جاهزة بعد.

5. شاشة أكثر تطورا:

من المتوقع أن تحافظ الهواتف على أحجام 6.3 و6.9 بوصة، لكن مع استخدام لوحات LTPO+ OLED أحدث، توفر كفاءة أفضل وسطوعا أعلى وحواف أنحف.

6. قفزة قوية في الأداء:

ستعتمد السلسلة على معالج A20 Pro الجديد، المتوقع تصنيعه بتقنية 2 نانومتر من TSMC، مع تحسينات قد تصل إلى 15% في الأداء و30% في كفاءة استهلاك الطاقة.

7. بطارية أكبر وعمر تشغيل أطول:

تشير التقارير إلى أن iPhone 18 Pro Max قد يأتي ببطارية تتراوح سعتها بين 5100 و5200 مللي أمبير، مع اختلافات محتملة حسب الأسواق ودعم شريحة SIM التقليدية أو eSIM فقط.

8. تطويرات كبيرة في الكاميرا:

من المتوقع أن تحتفظ آبل بمنظومة الكاميرات الثلاثية، لكن مع تحسينات ملحوظة للتصوير الليلي، وعدسة رئيسية بفتحة متغيرة، بالإضافة إلى تطوير أداء التقريب. كما تشير بعض التسريبات إلى اعتماد ثلاث كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابكسل.

9. ذكاء اصطناعي واتصال فضائي أفضل:

قد تعتمد الهواتف على مودم C2 الجديد لتحسين الاتصال بالأقمار الصناعية، وربما توفير اتصال محدود بالإنترنت في المناطق التي لا تحتوي على تغطية. 

كما يتوقع أن يعمل الهاتف بنظام iOS 27 مع دمج تقنيات Gemini AI من Google ضمن تجربة Siri الجديدة.

10. تغيير استراتيجية الإطلاق:

تشير الشائعات إلى أن آبل قد تكشف عن سلسلة iPhone 18 Pro في سبتمبر 2026 إلى جانب أول هاتف آيفون قابل للطي، بينما يتم إطلاق النسخ القياسية لاحقا خلال 2027.

ورغم أن جميع هذه المعلومات لا تزال ضمن نطاق التسريبات والشائعات، فإنها تشير إلى أن آبل تركز هذه المرة على تحسين التجربة الشاملة بدلا من إجراء تغييرات ثورية في التصميم.

