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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحذير لمستخدمي iPhone 15 Pro .. أول نسخة من iOS 27 قد تعطل هاتفك

iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة آبل Apple، خلال مؤتمر المطورين العالمي WWDC 2026 عن الإصدار الجديد من نظام تشغيل هواتف آيفون iOS 27، والمقرر طرحه رسميا للمستخدمين في سبتمبر المقبل. 

ومع ذلك، أتاحت آبل للمطورين والمستخدمين المهتمين فرصة تجربة النظام مبكرا عبر النسخة التجريبية الأولى (Developer Beta).

لكن، وكما هو الحال مع معظم الإصدارات التجريبية، بدأت تظهر بعض المشكلات التقنية الخطيرة، خاصة لدى مالكي هواتف iPhone 15 Pro.

ووفقا لتقارير متزايدة من المستخدمين، فإن تثبيت النسخة التجريبية الأولى من iOS 27 قد يؤدي إلى تعطل الهاتف بالكامل، بحيث يصبح غير مستجيب لأي أوامر بعد إجراء إعادة تشغيل إجبارية.

هواتف iPhone 15 Pro

وأشار المستخدمون المتضررون إلى أن شاشات أجهزتهم ظلت سوداء بالكامل، مع فشل الهاتف في الاستجابة لمحاولات التشغيل أو حتى عند توصيله بالشاحن. 

كما أكد موقع “SlashGear” أنه تمكن من إعادة إنتاج المشكلة على هاتف iPhone 15 Pro Max يعمل بالنسخة التجريبية الأولى من النظام.

ولا تزال طبيعة الخلل غير واضحة بشكل كامل، كما لم يتأكد حتى الآن ما إذا كانت المشكلة تمتد إلى الإصدارات العادية من سلسلة iPhone 15 أم أنها تقتصر على طرازات Pro فقط.

الحل المؤقت لاستعادة الهاتف

بحسب التجارب التي وثقها المستخدمون، يمكن في كثير من الحالات استعادة الهاتف عبر إدخاله في وضع (Device Firmware Update) ثم إعادة تثبيت النظام باستخدام جهاز ماك أو حاسوب يعمل بنظام ويندوز.

وللقيام بذلك، يحتاج المستخدم إلى:

- حاسوب ماك أو ويندوز متصل بالإنترنت.
- كابل بيانات لتوصيل الهاتف بالحاسوب.
- تطبيق Finder على أجهزة ماك، أو تطبيق Apple Devices / iTunes على ويندوز.

- بعد توصيل الهاتف بالحاسوب، يجب تنفيذ الخطوات التالية للدخول إلى وضع DFU:

1. الضغط سريعا على زر رفع الصوت ثم إفلاته.
2. الضغط سريعا على زر خفض الصوت ثم إفلاته.
3. الضغط مطولا على الزر الجانبي (زر التشغيل) لمدة خمس ثوان.
4. أثناء الاستمرار بالضغط على الزر الجانبي، الضغط أيضا على زر خفض الصوت.
5. بعد خمس ثوان، يتم تحرير الزر الجانبي فقط مع الاستمرار بالضغط على زر خفض الصوت.

إذا نجحت العملية، سيتعرف Finder أو Apple Devices على الهاتف في وضع DFU، ومن ثم يمكن اختيار استعادة الآيفون لإعادة تثبيت النظام.

فقدان البيانات وارد

يحذر الخبراء من أن عملية الاستعادة تؤدي عادة إلى حذف جميع التطبيقات والبيانات المخزنة على الجهاز، كما قد يطلب من المستخدم إدخال بيانات حساب Apple ID لتجاوز قفل التنشيط Activation Lock.

لذلك، ينصح بشدة بإنشاء نسخة احتياطية كاملة من الهاتف قبل تثبيت أي إصدار تجريبي من أنظمة التشغيل، خصوصا الإصدارات الأولى التي غالبا ما تتضمن أخطاء غير مكتشفة بعد.

iOS 27 iphone 15 Pro هواتف آيفون آبل

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