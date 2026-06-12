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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

انتبه قبل التحديث.. هواتف شهيرة لن تحصل على تحديث iOS 27

iPhone 11
iPhone 11
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة آبل Apple، خلال مؤتمرها العالمي للمطورين WWDC 2026 عن الإصدار الجديد من نظام تشغيل هواتف آيفون iOS 27، في خطوة تركز بشكل أساسي على تحسين الأداء والاستقرار بدلا من إدخال تغييرات جذرية في التصميم أو واجهة الاستخدام.

ويأتي هذا التحديث بعد التغييرات الكبيرة التي شهدها النظام في الإصدار السابق، والذي تضمن إعادة تصميم شاملة تحت اسم الزجاج السائل Liquid Glass، ما جعل iOS 26 نقطة تحول في شكل وتجربة النظام.

أما في iOS 27، فتؤكد آبل أن التركيز ينصب على تحسين سلاسة الاستخدام، وتسريع استجابة النظام، وتعزيز الاستقرار العام، إلى جانب تحسينات في أداء المساعد الصوتي Siri.

تركيز على الأداء بدل التغيير البصري

وخلال الكلمة الرئيسية في WWDC 2026، أوضحت آبل أن الإصدار الجديد لا يقدم تغييرات بصرية كبيرة، بل يعمل على تحسين التجربة الحالية وجعل النظام أكثر سلاسة وكفاءة، خاصة على الأجهزة القديمة.

ويأتي ذلك في وقت أشارت فيه تقارير سابقة إلى أن بعض المستخدمين واجهوا بطئا في الأداء مع iOS 26، وهو ما تسعى آبل إلى معالجته في التحديث الجديد.

دعم واسع يمتد لثمانية أجيال من الآيفون

ومن أبرز مفاجآت التحديث أن iOS 27 سيحافظ على دعم نفس قائمة الأجهزة التي حصلت على تحديث العام الماضي، ما يعني استمرار دعم هواتف قديمة نسبيا.

وبحسب آبل، فإن التحديث سيشمل جميع أجهزة آيفون بداية من سلسلة iPhone 11 الصادرة عام 2019، وهو ما يرفع عدد الأجهزة المدعومة إلى نحو 30 طرازا، وهو الرقم الأكبر في تاريخ تحديثات النظام.

ويشمل ذلك أيضا إصدارات مثل iPhone SE (الجيل الثاني)، وهواتف Mini وPlus، بالإضافة إلى طرازات حديثة مثل iPhone 16e وiPhone 17e.

الذكاء الاصطناعي وسيري الأذكى

ركزت آبل أيضا خلال الحدث على تطوير منظومة Apple Intelligence، والتي ستجلب تحسينات كبيرة لمساعدها الصوتي Siri.

وستكون هذه المزايا متاحة بشكل كامل على هواتف iPhone 15 Pro والأحدث، حيث سيتمكن المستخدمون من التفاعل مع نسخة أكثر ذكاء وقدرة على فهم السياق وتنفيذ الأوامر.

لكن آبل أوضحت أن النماذج الأكثر تقدما من الذكاء الاصطناعي على الجهاز نفسه ستكون حصرية لسلسلة iPhone 17 وiPhone Air، نظرا لمتطلبات المعالجة العالية لهذه التقنيات.

موعد الإطلاق

من المتوقع أن يتوفر iOS 27 بشكل رسمي خلال شهر سبتمبر المقبل، بينما يمكن للمطورين والمستخدمين المهتمين تجربة النسخة التجريبية بالفعل.

وبينما لا يقدم النظام تغييرات شكلية كبيرة، فإن التركيز على الأداء والدعم الواسع للأجهزة يجعل iOS 27 أحد أكثر التحديثات استقرارا وتوافقا في تاريخ آبل، خاصة لمستخدمي الأجهزة القديمة مثل iPhone 11 وiPhone SE.

الهواتف التي لن تحصل على iOS 27

أن الأجهزة التي ستحرم من التحديث هي نفس الأجهزة التي تم استبعادها منذ إصدار iOS 26.

تشمل الأجهزة التي ستتوقف عند iOS 26 ولن تحصل على iOS 27 :

iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
وأي أجهزة أقدم من ذلك (مثل iPhone 7 وسلسلة iPhone 6s)

هواتف آيفون iOS 27 آبل

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