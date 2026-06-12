قائمة هواتف ريلمي المؤهلة لتحديث أندرويد 17.. شوف تليفونك بينها

تستعد شركة ريلمي Realme، لإطلاق واجهتها الجديدة Realme UI 8.0 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 17، بالتزامن مع اقتراب جوجل من إصدار النسخة المستقرة من النظام خلال الأشهر المقبلة.

ومن المنتظر أن يجلب التحديث الجديد مجموعة من المزايا والتحسينات التي تقدمها جوجل ضمن أندرويد 17، إلى جانب خصائص إضافية وتعديلات خاصة بواجهة Realme UI.

ورغم أن الشركة لم تعلن رسميا حتى الآن عن قائمة الأجهزة المؤهلة للتحديث، فإن التوقعات المستندة إلى سياسة التحديثات الخاصة بريلمي تشير إلى أن عددا كبيرا من الهواتف والأجهزة اللوحية سيحصل على الإصدار الجديد.

قائمة هواتف وأجهزة Realme المتوقع حصولها على تحديث Android 17

تشمل الأجهزة المتوقع حصولها على التحديث:

سلسلة Realme GT

Realme GT 8 Pro

Realme GT 7

Realme GT 7 Pro

Realme GT 7 Pro Racing

Realme GT 7T

Realme GT 6

Realme GT 6T

Realme GT 5 Pro



سلسلة الأرقام



Realme 16

Realme 16 Pro

Realme 16 Pro+

Realme 16T

Realme 15

Realme 15 Pro

Realme 15 Lite

Realme 15T

Realme 15x

Realme 14

Realme 14 Pro

Realme 14 Pro+

Realme 14T



سلسلة Realme P



Realme P4

Realme P4 Pro

Realme P4 Lite

Realme P4 Lite 4G

Realme P4 Power 5G

Realme P4R

Realme P4x

Realme P3

Realme P3 Pro

Realme P3 Ultra

Realme P3x



سلسلة Realme C



Realme C85

Realme C85 4G

Realme 85 Pro

Realme C83

Realme C75

Realme C75x

Realme C73

Realme C71



سلسلة Narzo



Realme Narzo Power 5G

Realme Narzo 100 Lite

Realme Narzo 90

Realme Narzo 90X

Realme Narzo 80 Lite

Realme Narzo 80 Lite 4G

Realme Narzo 80 Pro

Realme Narzo 80x



سلسلة Note والأجهزة اللوحية



Realme Note 80

Realme Note 70

Realme Note 70T

Realme Pad 3



موعد الإطلاق المتوقع

حتى الآن، لم تكشف ريلمي عن الموعد الرسمي لإطلاق النسخة المستقرة من Realme UI 8.0، لكن استنادا إلى الجدول الزمني المعتاد لإصدارات أندرويد، تشير التوقعات إلى بدء طرح التحديث خلال شهر نوفمبر المقبل.

وكانت الشركة قد فتحت بالفعل باب تجربة النسخة التجريبية من أندرويد 17 على هاتف Realme GT 8 Pro، بينما لم تعلن بعد عن توسيع البرنامج التجريبي ليشمل أجهزة أخرى.

ومن المتوقع أن تكشف ريلمي خلال الفترة المقبلة عن القائمة الرسمية للأجهزة المدعومة، والتي قد تضم نماذج إضافية غير مدرجة في التوقعات الحالية.