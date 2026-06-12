قائمة هواتف ريلمي المؤهلة لتحديث أندرويد 17.. شوف تليفونك بينها

تستعد شركة ريلمي Realme، لإطلاق واجهتها الجديدة Realme UI 8.0 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 17، بالتزامن مع اقتراب جوجل من إصدار النسخة المستقرة من النظام خلال الأشهر المقبلة.
ومن المنتظر أن يجلب التحديث الجديد مجموعة من المزايا والتحسينات التي تقدمها جوجل ضمن أندرويد 17، إلى جانب خصائص إضافية وتعديلات خاصة بواجهة Realme UI.
ورغم أن الشركة لم تعلن رسميا حتى الآن عن قائمة الأجهزة المؤهلة للتحديث، فإن التوقعات المستندة إلى سياسة التحديثات الخاصة بريلمي تشير إلى أن عددا كبيرا من الهواتف والأجهزة اللوحية سيحصل على الإصدار الجديد.
تشمل الأجهزة المتوقع حصولها على التحديث:
سلسلة Realme GT
Realme GT 8 Pro
Realme GT 7
Realme GT 7 Pro
Realme GT 7 Pro Racing
Realme GT 7T
Realme GT 6
Realme GT 6T
Realme GT 5 Pro
سلسلة الأرقام
Realme 16
Realme 16 Pro
Realme 16 Pro+
Realme 16T
Realme 15
Realme 15 Pro
Realme 15 Lite
Realme 15T
Realme 15x
Realme 14
Realme 14 Pro
Realme 14 Pro+
Realme 14T
سلسلة Realme P
Realme P4
Realme P4 Pro
Realme P4 Lite
Realme P4 Lite 4G
Realme P4 Power 5G
Realme P4R
Realme P4x
Realme P3
Realme P3 Pro
Realme P3 Ultra
Realme P3x
سلسلة Realme C
Realme C85
Realme C85 4G
Realme 85 Pro
Realme C83
Realme C75
Realme C75x
Realme C73
Realme C71
سلسلة Narzo
Realme Narzo Power 5G
Realme Narzo 100 Lite
Realme Narzo 90
Realme Narzo 90X
Realme Narzo 80 Lite
Realme Narzo 80 Lite 4G
Realme Narzo 80 Pro
Realme Narzo 80x
سلسلة Note والأجهزة اللوحية
Realme Note 80
Realme Note 70
Realme Note 70T
Realme Pad 3
موعد الإطلاق المتوقع
حتى الآن، لم تكشف ريلمي عن الموعد الرسمي لإطلاق النسخة المستقرة من Realme UI 8.0، لكن استنادا إلى الجدول الزمني المعتاد لإصدارات أندرويد، تشير التوقعات إلى بدء طرح التحديث خلال شهر نوفمبر المقبل.
وكانت الشركة قد فتحت بالفعل باب تجربة النسخة التجريبية من أندرويد 17 على هاتف Realme GT 8 Pro، بينما لم تعلن بعد عن توسيع البرنامج التجريبي ليشمل أجهزة أخرى.
ومن المتوقع أن تكشف ريلمي خلال الفترة المقبلة عن القائمة الرسمية للأجهزة المدعومة، والتي قد تضم نماذج إضافية غير مدرجة في التوقعات الحالية.