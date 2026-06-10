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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بأقوى بطارية في الفئة المتوسطة.. ريلمي تكشف عن هاتف Realme P4R 5G

هاتف Realme P4R 5G
هاتف Realme P4R 5G
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة ريلمي، عن توسيع سلسلة هواتفها P بإطلاق الإصدار الجديد Realme P4R 5G، الذي يأتي بمواصفات تركز على عمر البطارية والأداء السلس، أبرزها بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير، إلى جانب شاشة بمعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز.

مواصفات Realme P4R 5G

يتميز هاتف ريلمي الجديد Realme P4R، بشاشة من نوع LCD بقياس 6.8 بوصة بدقة +HD تبلغ 1570 × 720 بكسل، تدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز لتوفير تجربة استخدام أكثر سلاسة. 

كما تدعم الشاشة مستوى سطوع يصل إلى 1200 شمعة في وضع السطوع العالي HBM، وتحظى بحماية من زجاج Panda-1681.

ويتم تشغيل هاتف Realme P4R 5G، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 6300، مدعوما بذاكرة عشوائية رام من نوع LPDDR4X وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2. 

في جانب التصوير، يحتوي هاتف Realme P4R 5G، على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بخاصية التركيز التلقائي، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

كما يوفر تطبيق الكاميرا مجموعة من المزايا مثل الوضع الليلي، ووضع التصوير في الشوارع، وتصوير الفيديو السينمائي، والفيديو ثنائي العرض، والتصوير المتتابع الزمني Time-lapse، والوضع الاحترافي، وتأثير Tilt-shift، بالإضافة إلى دعم خدمة جوجل Lens.

هاتف Realme P4R 5G

بطارية ضخمة ومتانة عالية

يعد أبرز ما يميز هاتف Realme P4R 5G، بطاريته الكبيرة بسعة 8000 مللي أمبير في الساعة، والتي تصنف ضمن الأكبر في هذه الفئة السعرية، وتدعم البطارية الشحن السريع بقدرة 45 وات عبر تقنية SUPERVOOC، مع توافقها أيضا مع بروتوكولات الشحن VOOC وPD وQC وPPS.

ويضم الهاتف كذلك مستشعر بصمة جانبي، وتقنية التعرف على الوجه، ودعم مزايا الاتصال المتطورة Wi-Fi 5 وBluetooth 5.3 ومنفذ USB Type-C، إضافة إلى دعم OTG وشريحتي اتصال مع شبكات الجيل الخامس 5G.

أما من ناحية التصميم، فيبلغ قياس الهاتف نحو 166.4 × 78.2 × 8.8 ملم، ويزن حوالي 224 جرام،ا كما حصل على شهادة MIL-STD-810H لمقاومة الصدمات وفق المعايير العسكرية، إلى جانب تصنيف IP65 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء.

ويتوفر الهاتف بثلاثة خيارات للذاكرة تشمل: 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، و6 جيجابايت + 128 جيجابايت، و6 جيجابايت + 256 جيجابايت، مقابل سعر يبدأ من 200 دولار للإصدار الأساسي، ويطرح للبيع في الهند بثلاثة ألوان هي البنفسجي والفضي والأسود.

هاتف Realme P4R 5G
Realme P4R 5G مواصفات Realme P4R ريلمي

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