Realme C100 4G.. ريلمي تطلق هاتف اقتصادي ببطارية تدوم طويلا

أطلقت شركة ريلمي Realme، بهدوء هاتفا جديدا ضمن سلسلة C الاقتصادية، يحمل اسم Realme C100 4G، ليقدم مواصفات أساسية مع بعض المزايا اللافتة مقارنة بفئته السعرية.

مواصفات Realme C100

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يعمل هاتف ريلمي Realme C100 بواسطة معالج ميدياتك Helio G92 Max، إلى جانب ذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية حتى 256 جيجابايت من نوع eMMC 5.1. ورغم أن الأداء لا يستهدف الفئة العالية، فإنه يعد مناسبا للاستخدامات اليومية مثل المكالمات، والمراسلة، والدفع الإلكتروني، وتصفح مواقع التواصل، ومشاهدة المحتوى.

ويتميز هاتف Realme C100، بشاشة كبيرة من نوع LCD بقياس 6.8 بوصة بدقة +HD، مع معدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 1200 شمعة، ما يوفر رؤية جيدة نسبيا في الإضاءة الخارجية.

ومن أبرز نقاط القوة في الهاتف البطارية، حيث يضم هاتف Realme C100 بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات، بالإضافة إلى ميزة الشحن العكسي السلكي بقدرة 10 وات.

وتشير ريلمي إلى إمكانية استخدام طويلة، تشمل أكثر من 20 ساعة من الملاحة، ويوما كاملا من تشغيل الفيديو، وهي أرقام تعتمد غالبا على اختبارات معملية.

كما يتمتع الهاتف بمعيار مقاومة IP69K، ما يعني قدرته على تحمل الماء والغبار، وهو ما يجعله مناسبا للاستخدام طويل الأمد وفي ظروف مختلفة.

وفيما يتعلق بالكاميرات، يضم الهاتف مستشعرا رئيسيا بدقة 50 ميجابكسل في الخلف مع عدسة ثانوية، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل للاستخدامات الأساسية.

وتظل إمكانيات التصوير في الإطار التقليدي لهذه الفئة، مع إضافة لافتة تتمثل في وجود “إضاءة نبضية” Pulse Light للتنبيهات.

وبشكل عام، يركز Realme C100 4G على التحمل وعمر البطارية أكثر من الأداء القوي، ما يجعله خيارا مناسبا لمن يبحثون عن هاتف يعتمد عليه لفترات طويلة ويتحمل الاستخدام القاسي نسببا.

ويتوافر الهاتف حاليا للبيع في فيتنام، بسعر يبدأ من 275 دولارا، ليقع ضمن الفئة المتوسطة الدنيا في هذا السوق، ولم تعلن الشركة بعد عن موعد طرحه في أسواق أخرى، لكن من المتوقع أن يتوسع إطلاقه خلال الفترة المقبلة.