هاتف متوسط بإمكانيات غير متوقعة.. ريلمي تكشف عن Realme P4 Lite 5G

أطلقت شركة ريلمي Realme، هاتفا جديدا ضمن سلسلة P متوسطة المواصفات، وهو Realme P4 Lite 5G، الذي يأتي ببطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير، وشهادة متانة عسكرية، وشاشة بمعدل تحديث 144 هرتز، كل ذلك بسعر أقل من 200 دولار تقريبا.

بمواصفات قوية ضمن الفئة المتوسطة، يتميز هاتف ريلمي Realme P4 Lite 5G، بشاشة كبيرة بحجم 6.8 بوصة من نوع HD+ بدقة IPS LCD بدقة 1570 × 720 بكسل، مع معدل تحديث 144 هرتز لتجربة تمرير سلسة.

كما تدعم الشاشة معدل أخذ عينات للمس يصل إلى 180 هرتز لتحسين الاستجابة، وسطوع يصل إلى 900 شمعة لضمان وضوح الشاشة في الضوء المباشر.

يتميز الهاتف ببنية متينة وفق المعايير العسكرية MIL-STD-810H، مع تصنيف IP64 لمقاومة الغبار ورش الماء، لكنه غير مخصص للغمر الكامل تحت الماء.

يعمل الجهاز بمعالج ميدياتك Dimensity 6300 ثماني النوى بمعمارية 6 نانومتر، مع وحدة معالجة رسومات Arm Mali-G57 MC2. ويأتي مع ذاكرة رام تصل إلى 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية حتى 128 جيجابايت من نوع UFS 2.2، مع إمكانية توسيع التخزين حتى 2 تيرابايت عبر فتحة microSD.

يحتوي هاتف Realme P4 Lite 5G، على بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بسرعة 15 وات، ويعمل بنظام Android 16 مع واجهة Realme UI 7.0 مباشرة من العلبة.

يتميز هاتف Realme P4 Lite 5G، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 وفلاش LED، بينما الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، وتدعم كلتا الكاميرتين تسجيل الفيديو بجودة 1080p بسرعة 30 إطارا في الثانية.

سعر Realme P4 Lite 5G

يبدأ سعر النسخة الأساسية من هاتف Realme P4 Lite 5G بسعة 4 + 64 جيجابايت من حوالي 157 دولار، بينما النسخة 4 + 128 جيجابايت بسعر حوالي 169 دولار، والنسخة الأعلى 6 + 128 جيجابايت تصل إلى حوالي 193 دولار.