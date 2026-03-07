ريلمي تطلق هاتفا رخيصا ببطارية ضخمة ومواصفات ممتازة

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن إطلاق هاتفها الجديد Realme C83 5G، ليكون أحدث إضافة إلى سلسلة C الاقتصادية، مع تركيز واضح على عمر البطارية الطويل، ومتانة التصميم، بالإضافة إلى شاشة بمعدل تحديث مرتفع ضمن الفئة السعرية الاقتصادية.

مواصفات Realme C83 5G

زودت ريلمي هاتف Realme C83 5G، بمعالج ميدياتك Dimensity 6300، وهو معالج ثماني النواة بتقنية تصنيع 6 نانومتر، يضم نواتين من نوع Cortex-A76 بسرعة تصل إلى 2.4 جيجاهرتز، إلى جانب ست نوى Cortex-A55 بسرعة 2 جيجاهرتز، مع معالج الرسوميات Arm Mali-G57 MC2.

ويتوفر هاتف Realme C83 5G، بخيارات ذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجابايت من نوع LPDDR4X، مع دعم تقنية توسيع الذاكرة الديناميكية حتى 12 جيجابايت، أما سعة التخزين فتأتي بخيارين 64 و128 جيجابايت من نوع eMMC 5.1، مع إمكانية التوسعة حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD من خلال منفذ SIM.

ويتميز هاتف Realme C83 5G، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.8 بوصة بدقة +HD تبلغ 1570 × 720 بكسل، تدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، ومعدل استجابة للمس يصل إلى 180 هرتز، مع سطوع أقصى يبلغ 900 شمعة، ما يوفر تجربة تصفح أكثر سلاسة ووضوحا أفضل في الإضاءة القوية.

هاتف Realme C83 5G

النظام والميزات الذكية

يعمل الهاتف بواجهة Realme UI 7.0 المبنية على نظام Android 16. كما يتضمن ميزة AI Outdoor Mode المصممة لتحسين الاستخدام في الهواء الطلق، حيث تعمل على زيادة سطوع الشاشة، وتعزيز أداء النظام، وتحسين استجابة الشبكة، إضافة إلى رفع مستوى صوت السماعات للحصول على صوت أوضح.

في قسم التصوير، يأتي الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 مع فلاش LED، بينما يضم في الأمام كاميرا بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 مخصصة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يعتمد الهاتف تصميما خلفيا بكاميرتين بترتيب عمودي، كما يركز الجهاز على المتانة، إذ يأتي بمعيار مقاومة الغبار ورذاذ الماء IP64، مع نظام حماية ArmorShell، إضافة إلى شهادة مقاومة الصدمات العسكرية MIL-STD-810H.

هاتف Realme C83 5G

ويبلغ قياس الهاتف 166.3 × 78.1 × 8.4 مم ويزن 212 جراما، ويضم مستشعر بصمة جانبي، ومنفذ سماعات 3.5 مم، وسماعة سفلية تدعم تقنية Ultra Volume بنسبة تصل إلى 300%.

ويدعم الهاتف شبكات 5G بنوعيها SA وNSA، إلى جانب دعم شريحتي اتصال مع 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11ac مزدوج النطاق، وBluetooth 5.3، وأنظمة تحديد المواقع GPS وGLONASS وGalileo وQZSS، إضافة إلى منفذ USB Type-C.

ويستمد الجهاز طاقته من بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات، إلى جانب الشحن العكسي السلكي وتقنية bypass charging، وتؤكد الشركة أن البطارية مصممة لتوفير أداء موثوق لمدة تصل إلى ست سنوات.

سعر Realme C83

يبدأ سعر هاتف Realme C83 5G من 13499 روبية هندية لنسخة 4 + 64 جيجابايت، ويتوفر في لونين هما الأخضر والبنفسجي، ومن المقرر طرحه للبيع في الهند اعتبارا من 7 مارس 2026 عبر موقع ريلمي على الإنترنت.