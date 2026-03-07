بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. أحمد موسى مشيدا بإفطار المطرية: رسالة أمان

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بإفطار المطرية الذي نقل رسالة أمن وامان واستقرار من مصر للعالم، حيث الأجواء الجميلة على أكبر مائدة إفطار.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مؤسسة أبو العينين كانت مشاركة في إفطار المطرية.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن ممثلين من السفارات الأجنبية في القاهرة شاركوا في حفل الإفطار والتقطوا الصور وشاركوا في التجهيز وإعداد الطعام، مؤكدا أن هذه الصور يتم إرسالها إلى بلدانهم.

ومن جانبه، قال محافظ القاهرة لبرنامج على مسئوليتي، أن الشباب منظم استطاع تجميع الناس وسكان المنطقة حيث بلغ الحضور 150 ألف مواطن في 15 شارع بالمطرية.

وفي الإطار ذاته، قال نائب السفير الألماني في القاهرة، «كل الناس مبسوطين وفرحانين لأننا هنقعد وناكل مع بعض والإفطار تجربة جميلة وكل الشكر للأهالي على الاستقبال الحافل»، موضحا أنه يحب الملوخية والمحشي ومشروبات رمضانية مثل قمر الدين