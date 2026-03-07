أحمد موسى: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية تحمل رسائل طمأنة للمواطن

علق الإعلامي أحمد موسى، على رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في حفل إفطار الاكاديمية العسكرية المصرية .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بلدنا تحملت الكثير من المؤامرات التي تحاك ضدها ".

وتابع الإعلامي احمد موسى :" الواحد كان سعيد إنه كان متواجد مع الأبطال "، مضيفا:" تشرفت بالحديث مع عدد من طلاب الاكاديمية العسكرية المصرية ".

وأضاف الإعلامي احمد موسى :" الرئيس السيسي حريص على إرسال رسائل طمأنة للشعب المصري في كافة القطاعات ".

واكمل الإعلامي احمد موسى :" الرئيس السيسي وجه الحكومة بدراسة إحالة محتكري السلع والمتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري ".