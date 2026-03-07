ضربات إيران .. أحمد موسى : لازم ردع أي حد ينشر بيانات أو فيديو مفبرك

أكد الإعلامي أحمد موسى ، أنه حريص في برنامجه على عدم نشر أي ضربات إيرانية للأشقاء في الدول العربية .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نلتزم بالبيانات الرسمية التي تصدر من الدول العربية ".

وتابع الإعلامي احمد موسى :" إحنا داعمين للأشقاء في الدول العربية ولا ننشر أي فيديوهات متداولة للضربات الإيرانية على الدول العربية ".

وأضاف الإعلامي احمد موسى :" أتقدم بالتحية للأشقاء في كل الدول العربية على قرارات منع التصوير ونشر فيديوهات متداولة ليست رسمية للضربات الإيرانية ".



واكمل الإعلامي احمد موسى :" لازم يتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي حد ينشر فيديو مفبرك غير رسمي وغير حقيقي داخل مصر.. وأنا عايز محدش ينشر بيانات او لقطات غير رسمية في مصر ويجب الالتزام بالبيانات والفيديوهات الرسمية ".



