أحمد موسى: محدش عارف الحقيقة.. ترامب بيقول انتصرت وإيران بتقول انتصرت

أكد الإعلامي أحمد موسى ، أن هناك كوارث داخل إسرائيل بسبب العدوان الإيراني وكذلك الأمر في إيران لكن هناك تعتيم .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" محدش عارف الحقيقة وترامب بيقول انه انتصر وإسرائيل كذلك وكذلك إيران".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الكل هيدفع ثمن الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"لم أر إشارة واحدة تتحدث عن أهداف اجتماع الجامعة العربية غدا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"نحتاج إلى إجراءات حقيقية ملموسة على الأرض من الجامعة العربية لمواجهة الاعتداءات الإيراني".