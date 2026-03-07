قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: محدش عارف الحقيقة.. ترامب بيقول انتصرت وإيران بتقول انتصرت

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

أكد الإعلامي أحمد موسى ، أن هناك كوارث داخل إسرائيل بسبب العدوان الإيراني وكذلك الأمر في إيران لكن هناك تعتيم .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" محدش عارف الحقيقة وترامب بيقول انه انتصر وإسرائيل كذلك وكذلك إيران".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الكل هيدفع ثمن الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"لم أر إشارة واحدة تتحدث عن أهداف اجتماع الجامعة العربية غدا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"نحتاج إلى إجراءات حقيقية ملموسة على الأرض من الجامعة العربية لمواجهة الاعتداءات الإيراني".

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
لاندو نوريس
يمنى البدراوي مع سوسن بدر
طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش
