4 فئات.. إيران تبدأ إعادة مواطنيها من لبنان بعد الهجمات الإسرائيلية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، مغادرة عائلات موظفي سفارتها في لبنان مؤقتًا بيروت، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إثر الهجمات الإسرائيلية.

وذكرت الخارجية الإيرانية - في بيان لدائرة العلاقات العامة للوزراة، أذاعته وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، اليوم - أن المغادرين شملوا أيضًا معلمي وطلاب المدرسة الإيرانية في لبنان، إضافة إلى عدد من المواطنين الإيرانيين المقيمين في البلاد.

وقالت الخارجية الإيرانية، إن سفارتها في لبنان تواصل نشاطها بشكل طبيعي، كما ستستمر في تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الإيرانيين المقيمين هناك كالمعتاد.