استهداف مستودع شهران للنفط في إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت، بتعرض مستودع شهران النفطي في العاصمة طهران لضربات جوية نسبت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، في تطور يعد من أوائل الاستهدافات المباشرة للبنية التحتية النفطية داخل إيران منذ اندلاع المواجهة الأخيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن الهجوم استهدف مستودعاً لتخزين النفط في جنوب طهران، مشيرة إلى أن الضربات نفذت بشكل مشترك من قبل القوات الأميركية والإسرائيلية.

ويقع المستودع في منطقة قريبة من إحدى مصافي النفط الرئيسية، غير أن وكالة "إرنا" نقلت عن مصادرها أن منشآت المصفاة لم تتعرض لأي أضرار نتيجة الهجمات.

كما أفادت تقارير ميدانية بوقوع ضربات إضافية طالت مستودعاً آخر للوقود في شمال غربي طهران، حيث شوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من الموقع عقب الانفجارات.

ويأتي هذا التطور في سياق التصعيد العسكري المتواصل منذ الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير، والتي أسفرت، بحسب تقارير، عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ما أدى إلى اندلاع المواجهة العسكرية الحالية في المنطقة.

ومنذ ذلك الحين، تشن إيران هجمات مضادة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، مستهدفة مواقع داخل إسرائيل إضافة إلى مصالح وقواعد أميركية في الشرق الأوسط.