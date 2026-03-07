الفيحاء يكتسح الأخدود بخماسية في الدوري السعودي

سحق الفيحاء نظيره الاخدود بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الجولة الخامسة والعشرون ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأفتتح الفيحاء التهديف في الدقيقة 11، عن طريق داهيل، ثم أضاف الفيحاء الهدف الثاني في الدقيقة 55، عن طريق ألفا سيميدو.

وعزز الفيحاء النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 61، عن طريق فاشيون ساكالا، وسجل الفيحاء الهدف الرابع في الدقيقة 66، عن طريق جيسون.

وأخيرا سجل الفيحاء الهدف الخامس في الدقيقة 91، عن طريق سيلفر جانجولا ميبوسي.

وبهذه النتيجة يقفز الفيحاء الي المركز العاشر برصيد 30 نقطة، وتجمد الاخدود في المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة.