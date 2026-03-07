قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

تحولت من الأفضل إلى الأسوأ.. لاندو نوريس ينتقد تعديلات سيارات فورمولا 1

لاندو نوريس
لاندو نوريس
كريم عاطف

وجه السائق البريطاني لاندو نوريس، نجم فريق مكلارين وحامل لقب بطولة العالم في فورمولا 1، انتقادات حادة للتعديلات الأخيرة التي طالت محركات وهياكل سيارات البطولة، معتبرا أنها أثرت سلبا على تجربة القيادة وأداء السيارات مقارنة بالمواسم الماضية.

وجاءت تصريحات نوريس عقب انتهاء التجارب التأهيلية لسباق جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا 1 على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن، حيث أنهى السائق البريطاني التجارب في المركز السادس بعد يومين صعبين عانى خلالهما من مشاكل في إعدادات السيارة وكفاءتها على الحلبة.

وأوضح نوريس أن أسلوب القيادة في الموسم الحالي أصبح أكثر تعقيدا بسبب التركيز الكبير على إدارة الطاقة واستعادة شحن البطارية، وهو ما يفرض على السائقين تخفيف السرعة قبل المنعطفات ورفع القدم عن دواسة الوقود بشكل متكرر للحفاظ على مستويات الطاقة، وقال إن هذا الأسلوب جعل قيادة السيارات أقل متعة وأكثر صعوبة، مؤكدا أن السائقين باتوا مضطرين للتعامل مع هذه التحديات حتى لو أثرت على الأداء.

وأضاف نوريس أن السائقين انتقلوا من قيادة بعض من أفضل سيارات فورمولا 1 في التاريخ من حيث الأداء وسهولة التحكم، إلى سيارات أقل متعة في القيادة وأكثر تعقيدا من الناحية التقنية، مشيرا إلى أن هذا التحول حدث خلال فترة قصيرة للغاية.

ورغم أن سيارة مكلارين تعتمد على محركات من شركة مرسيدس، فإن الفريق لم يتمكن من مجاراة سرعة منافسيه في التجارب التأهيلية، وتمكن السائق البريطاني جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، من تسجيل أسرع زمن للفة في التجارب بزمن بلغ 1:18.518 دقيقة، ليحجز مركز الانطلاق الأول في سباق الغد، متقدما بفارق كبير على أقرب منافسيه.

وفي المقابل، جاء زميل نوريس في مكلارين السائق الأسترالي أوسكار بياستري في المركز الخامس، بعدما قدم أداء أفضل نسبيا خلال التجارب التأهيلية.

وكشف نوريس أيضا عن حادثة أثرت على أدائه خلال التجارب، بعدما دهس مروحة تبريد سقطت من سيارة السائق الشاب أندريا كيمي أنتونيلي على الحلبة، ما أدى إلى حدوث شرخ في الجناح الأمامي لسيارته واضطراره للعودة إلى المرآب لإصلاح الضرر قبل استكمال التجارب.

ورغم هذه الصعوبات، قال نوريس إنه يشعر بالرضا نسبيا عن احتلال المركز السادس في ظل الظروف التي واجهها، لكنه لم يبد تفاؤلا كبيرا بشأن قدرته على تحسين مركزه خلال السباق، مشيرا إلى أن التحديات التقنية الحالية قد تجعل الأمور أكثر صعوبة خلال المنافسة.

