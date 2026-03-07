السفارة الإيرانية في الدوحة تنفي منح السلطات القطرية مهلة أسبوعا لأعضائها لمغادرة البلاد

نفت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدوحة الأنباء المتداولة بشأن منح السلطات القطرية مهلة أسبوعا لأعضاء السفارة لمغادرة البلاد.





وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن السفارة الإيرانية في الدوحة أعلنت في بيان أنه على خلفية انتشار بعض الشائعات في عدد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن السفارة الإيرانية في قطر، فإن ما تم تداوله حول قيام الحكومة القطرية بمنح أعضاء السفارة مهلة أسبوع لمغادرة البلاد لا أساس له من الصحة وهو عارٍ تمامًا عن الحقيقة.



وأضاف البيان أن نشر مثل هذه الشائعات والأخبار غير الصحيحة يهدف إلى إثارة البلبلة في الرأي العام والإضرار بالعلاقات الأخوية بين البلدين.

و في وقت سابق، أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران أن خسائر كبيرة لحقت بالقوات الأمريكية بالمنطقة في الضربات الإيرانية اليوم السبت.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ان المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران قال إن خسائر كبيرة لحقت بالقوات الأمريكية بالمنطقة في الضربات الإيرانية اليوم السبت.

وأضاف المتحدث انه وفي استمرار للهجمات الايرانية القوية على القواعد الامريكية في المنطقة قتل وجرح عدد كبير من الجنود وقادة الجيش الامريكي المعتدي ولحقت اضرار كبيرة بالبنى التحتية والمنشآت التابعة لهم، ومنها سقوط 21 قتيلا وعدد من الجرحى من كوادر الاسطول الخامس الاميركي في المنطقة، مقتل وجرح 200 عسكري اميركي في القاعدة الامريكية في الظفرة، و استهداف ناقلة نفط تعود ملكيتها لاميركا في شمال الخليج الفارسي.