إعفاء مستشفيات الجامعات الحكومية من رسوم الترخيص في هذه الحالة.. مشروع قانون
أحمد موسى يسلم جوائز العمرة للفائزين بمسابقة «نورانيات قرآنية» .. شاهد
الإسماعيلي: طارق العشري طلب الرحيل عبر مكالمة هاتفية ووافقنا
عقدة نيوكاسل.. مرموش يقود مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
مرموش يسجل ثنائية .. مانشستر سيتي يطيح بـ نيوكاسل من كأس الاتحاد الإنجليزي
المنيا .. وزير الأقاف يعلن انطلاق الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة عقب شهر رمضان
هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان
من تركيا إلى أصدقائنا الإيرانيين: نتفهم خروج صاروخ عن مساره.. ويجب ألا تغامروا مجددا
أحمد موسى: أحيي دول الخليج على إجراءات منع تصوير الضربات الإيرانية
يامال يقود برشلونة للفوز على بلباو وتعزيز صدارة الدوري الإسباني
مش عارفين نوصل لك.. أحمد موسى يبحث عن فائزة بجائزة برنامج نورانيات قرآنية
عربيتك القديمة هتبقى ذكية في عصر نظام "الترقية اللاحقة".. تعرف عليه ‏
محافظات

بأصوات المشاهير.. أوقاف قنا تحتفى بذكرى غزوة بدر بمسجد عبدالرحيم القنائى

احتفال مديرية أوقاف قنا
احتفال مديرية أوقاف قنا
يوسف رجب

احتفلت مديرية أوقاف قنا، بذكرى غزوة بدر الكبرى، وذلك عقب أداء صلاتي العشاء والتراويح بمسجد العارف بالله سيدى عبد الرحيم القنائي بمدينة قنا، بحضور اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا.

جاء ذلك بحضور الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة، وممثلي الأزهر الشريف.


 

بدأ الاحتفال، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، للقارئ الشيخ عبد السلام إبراهيم محمد، ثم كلمة مديرية الأوقاف التي تحدث فيها الشيخ محمد رأفت حسن، مدير شؤون الإدارات بأوقاف قنا، عن الدروس المستفادة من انتصار غزوة بدر الكبرى، والذي وصف بيوم الفرقان، لأن الله فرق في هذا اليوم بين الحق والباطل، وأعز المسلمين بنصر عظيم.

واختتمت فعاليات الحفل، بفقرة ابتهالات دينية قدمها المبتهل الشيخ علاء أحمد محمود، شملت مجموعة من الأناشيد والمدائح النبوية الشريفة، شهدت تفاعلات كبير من جمهور المسجد.

وعقب انتهاء الاحتفالية الدينية، حرص محافظ قنا على تبادل التهنئة، ومصافحة المواطنين الذين حضروا الاحتفال، واستمع إلى مطالبهم، موجهًا القيادات التنفيذية بضرورة التواصل المباشر والفعال مع أهالي المحافظة، ودراسة الشكاوى بجدية، لضمان سرعة حلها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

قنا أوقاف قنا غزوة بدر الكبرى وزارة الأوقاف الأزهر الشريف

