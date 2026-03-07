بأصوات المشاهير.. أوقاف قنا تحتفى بذكرى غزوة بدر بمسجد عبدالرحيم القنائى

احتفلت مديرية أوقاف قنا، بذكرى غزوة بدر الكبرى، وذلك عقب أداء صلاتي العشاء والتراويح بمسجد العارف بالله سيدى عبد الرحيم القنائي بمدينة قنا، بحضور اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا.

جاء ذلك بحضور الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة، وممثلي الأزهر الشريف.





بدأ الاحتفال، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، للقارئ الشيخ عبد السلام إبراهيم محمد، ثم كلمة مديرية الأوقاف التي تحدث فيها الشيخ محمد رأفت حسن، مدير شؤون الإدارات بأوقاف قنا، عن الدروس المستفادة من انتصار غزوة بدر الكبرى، والذي وصف بيوم الفرقان، لأن الله فرق في هذا اليوم بين الحق والباطل، وأعز المسلمين بنصر عظيم.

واختتمت فعاليات الحفل، بفقرة ابتهالات دينية قدمها المبتهل الشيخ علاء أحمد محمود، شملت مجموعة من الأناشيد والمدائح النبوية الشريفة، شهدت تفاعلات كبير من جمهور المسجد.

وعقب انتهاء الاحتفالية الدينية، حرص محافظ قنا على تبادل التهنئة، ومصافحة المواطنين الذين حضروا الاحتفال، واستمع إلى مطالبهم، موجهًا القيادات التنفيذية بضرورة التواصل المباشر والفعال مع أهالي المحافظة، ودراسة الشكاوى بجدية، لضمان سرعة حلها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

