قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقدة نيوكاسل.. مرموش يقود مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
مرموش يسجل ثنائية .. مانشستر سيتي يطيح بـ نيوكاسل من كأس الاتحاد الإنجليزي
المنيا .. وزير الأقاف يعلن انطلاق الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة عقب شهر رمضان
هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان
من تركيا إلى أصدقائنا الإيرانيين: نتفهم خروج صاروخ عن مساره.. ويجب ألا تغامروا مجددا
أحمد موسى: أحيي دول الخليج على إجراءات منع تصوير الضربات الإيرانية
يامال يقود برشلونة للفوز على بلباو وتعزيز صدارة الدوري الإسباني
مش عارفين نوصل لك.. أحمد موسى يبحث عن فائزة بجائزة برنامج نورانيات قرآنية
عربيتك القديمة هتبقى ذكية في عصر نظام "الترقية اللاحقة".. تعرف عليه ‏
أحمد موسى: مصر دولة آمنة مستقرة.. والمتحف المصري الكبير يزوره يوميا 20 ألف زائر
أحمد موسى: أي ضيف في مصر يحاول الإساءة للوطن يتم ترحيله فورا
عربة عفش حمراء .. أمن بورسعيد يضبط متهما دهس شابا وأنهى حياته أمام ابنته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«عمامة الأزهر» و«القلنسوة المسيحية» ترسمان علم مصر فى احتفالية حزب الوفد.. صور

الوفد
الوفد
معتز الخصوصي

فى مشهد يعكس مدى المحبة والتآخى الذى يعيشه الشعب المصرى، والذى يربط بين عنصرى الأمة، قام الشيخ أحمد صبرى، أحد علماء الأزهر الشريف، بتجسيد صورة حقيقية تعبر عن تماسك الشعب المصرى حيث قام بوضع الشيخ عمامته فوق قلنسوة القمص كيرلس موريس كاهن كنيسة مارى مينا، فى مشهد رمزى أعطى ألوان علم مصر المعروفة: الأحمر ثم الأبيض فالأسود، فى صورة تؤكد عمق المحبة والوحدة الوطنية التى تنعم بها مصر.

وقال الشيخ أحمد صبرى إن هذه هى الصورة الحقيقية للشعب المصرى، موضحًا أن عمامة القمص والشيخ ترمز إلى علم مصر، بينما يرمز النسر الموجود فى منتصف العلم إلى جيش مصر العظيم الذى يحترق من أجل أن تعبر الأمة الجسر بين اليأس والرجاء.

وأضاف أن مصر، بالأزهر والكنيسة، تمثل درعًا للفكر، بينما يمثل الجيش الدرع والسيف.
وأشار الشيخ أحمد صبرى إلى أن حزب الوفد يمثل ثلاثية الأديب نجيب محفوظ، مؤكدًا أن حزب الوفد هو الحزب الوحيد على مستوى الشرق الأوسط الذى خرج من رحم الأمة، ويمرض ولا يموت، لافتًا إلى أنه الحزب الذى يتخذ شعار الهلال وهو يحتضن الصليب.

ووجه « صبرى « الشكر للدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، مؤكد أنه عندما يتواجد فى حزب الوفد يستنشق رائحة الزعيم سعد زغلول ومصطفى باشا النحاس، وأن هذه الاحتفالية تعبر عن مصر وعن الوحدة الوطنية، وهذا الجمع يمثل صورة حقيقية عن مصر.
وفى تعليقه، قال الدكتور السيد البدوي: «إن الشعب المصرى بداخله الوحدة الوطنية، ولا يوجد مسيحى أو مسلم، ولا يوجد قس أو شيخ، فكلنا مصريون».

وجاء ذلك خلال الأمسية الرمضانية التى تقام تحت رعاية الدكتور السيد البدوى شحاتة، وتنظمها لجنة المواطنة بالحزب، برئاسة صفوت لطفى، وعماد إبراهيم نائب رئيس اللجنة تحت عنوان «لقاء المحبة.. نفحات رمضانية».

الوفد حزب الوفد حزب الوفد السيد البدوي مجلس النواب البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

قوات الجيش الأمريكي

فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط

عيد الأم

عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

ترشيحاتنا

شباب ورياضة بني سويف

انطلاق مبادرة "متضيعش صيامك" بمركز شباب منقريش ببني سويف.. صور

مساجد كفر الشيخ

مساجد كفر الشيخ تشهد إقبالًا كبيرًا لأداء صلاتي العشاء والتراويح .. صور

اللقاء

وزير الرياضة : مراكز الشباب أصبحت خدمة مجتمعية متكاملة للأجيال

بالصور

عربيتك القديمة هتبقى ذكية في عصر نظام "الترقية اللاحقة".. تعرف عليه ‏

نظام الترقية اللاحقة
نظام الترقية اللاحقة
نظام الترقية اللاحقة

تحذير.. أطعمة شائعة على السحور قد تسبب الحموضة في رمضان

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور

تحولت من الأفضل إلى الأسوأ.. لاندو نوريس ينتقد تعديلات سيارات فورمولا 1

لاندو نوريس
لاندو نوريس
لاندو نوريس

سوسن بدر: عمرو سعد وأحمد العوضي مكسرين الدنيا

يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر

فيديو

ياسين السقا

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد