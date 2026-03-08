قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجمات مسيّرة وصواريخ تهز الخليج.. صفارات الإنذار تدوي في الكويت واستهداف مطارها الدولي
هل يُهدّد باغتياله؟ .. «لاريجاني» يتوعّد: ترامب سيدفع ثمنًا باهظًا وطهران لن تتراجع عن الرد
قبل الإخلاء الرسمي .. كل ما تريد معرفته عن الفترة الانتقالية لـ الإيجار القديم
قائد القوات الجوية الإسرائيلية يُشارك في الغارات الجوية على إيران
حادث مروّع.. إصابة 11 عاملًا في تصادم جرار طوب بميكروباص على طريق «منوف – السادات»|صور
رسميًا.. الأهلي يعلن إصابة كريم فؤاد بقطع جزئي في الرباط الصليبي
الإسماعيلي: سنقترض مبلغا ماليا من وزارة الرياضة لفك القيد
الأردن يعترض عشرات الصواريخ والمسيّرات ويؤكد جاهزية جيشه
الطقس في عيد الفطر 2026.. أجواء شتوية أم موجة حارة؟
فخر الدلتا الحلقة 18| أحمد رمزي يمازح تارا عبود: مش مصدقة نفسها إني قولتلها بحبك
تطور مفاجئ بشأن اصطدام "كويكب المدينة" بالقمر.. ماذا حدث؟
أقل سعر دولار اليوم 8-3-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الطقس في عيد الفطر 2026.. أجواء شتوية أم موجة حارة؟

الطقس في عيد الفطر 2026
الطقس في عيد الفطر 2026
عبد العزيز جمال

مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، يتزايد تساؤل الكثير من المواطنين في مصر حول الطقس في عيد الفطر 2026، وما إذا كانت الأجواء ستسمح بارتداء الملابس الصيفية أم أن الأجواء الشتوية ستظل حاضرة خلال أيام العيد.

تفاصيل حالة الطقس في عيد الفطر 2026

وفي هذا السياق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ملامح الطقس في عيد الفطر 2026، موضحة أن التوقعات تشير إلى استمرار الأجواء الشتوية نسبيًا، مع طقس معتدل خلال ساعات النهار، يقابله انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل، ما يؤدي إلى أجواء باردة نسبيًا في الفترات الليلية.

حالة الطقس غدا الإثنين 2 مارس 2026

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن المؤشرات الأولية لحالة الطقس في عيد الفطر 2026 تشير إلى طقس دافئ نهارًا لكنه يميل إلى البرودة خلال ساعات الليل، ما يعني أن الملابس الشتوية الخفيفة ستظل الخيار الأنسب خلال أيام العيد خاصة في الفترات المسائية.

الأرصاد تكشف طبيعة طقس عيد الفطر

كشفت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في تصريحات تليفزيونية، أن الأجواء التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية مرشحة للاستمرار حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وهو ما سينعكس بصورة واضحة على طبيعة الطقس خلال أيام عيد الفطر 2026.

وأوضحت أن فصل الربيع، الذي يبدأ رسميًا في 21 مارس، غالبًا ما تتقارب أجواؤه مع أجواء فصل الشتاء، نظرًا لكونه من الفصول الانتقالية التي تتأثر بسمات الفصلين السابق واللاحق، الأمر الذي يجعل الطقس يميل إلى البرودة نسبيًا، خاصة خلال فترات الليل وساعات الصباح الباكر.
 

وأشارت إلى أن درجات الحرارة عادت إلى معدلاتها الطبيعية بعد فترة من التقلبات الجوية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الحرارة خلال ذروة الشتاء، لافتة إلى أن العظمى في القاهرة الكبرى خلال الأسبوع المقبل ستتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن الطقس خلال الفترة المقبلة سيشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة في ساعات الصباح الباكر، حيث يسود طقس شديد البرودة نسبيًا في بداية اليوم، قبل أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا مع سطوع الشمس.

وأكدت منار غانم في تصريحات للتليفزيون المصري أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى تتراوح حاليًا بين 11 درجة مئوية للصغرى و21 درجة للعظمى، وهو ما يعكس حالة من الاعتدال النسبي خلال ساعات النهار.

أما في محافظات الصعيد مثل الأقصر وأسوان، فتصل درجات الحرارة العظمى إلى ما بين 24 و25 درجة مئوية، بينما تتحسن درجات الحرارة الصغرى تدريجيًا خلال الليل لتتراوح بين 10 و12 درجة مئوية في القاهرة.

هل توجد أمطار خلال الأيام المقبلة؟

وفيما يتعلق بحالة الأمطار، أوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أن فرص سقوط الأمطار خلال اليومين الحاليين ضعيفة للغاية، ويرجع ذلك إلى تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على استقرار الأحوال الجوية.

وأضافت أن هناك احتمالات لعودة فرص سقوط الأمطار بداية من يومي السبت والأحد على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وقد تمتد بشكل خفيف إلى بعض مناطق جنوب الوجه البحري والمحافظات الداخلية.
 

وأكدت أن هذه الأمطار ستكون خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، ولن تؤدي إلى اضطرابات كبيرة في حركة الحياة.

الشبورة المائية واستقرار الرياح

لفتت منار غانم أيضًا إلى وجود شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكنها سرعان ما تختفي مع ارتفاع أشعة الشمس.

كما أشارت إلى أن حالة الرياح تشهد استقرارًا نسبيًا خلال هذه الفترة، وهو ما يقلل من الإحساس بالبرودة ويجعل الأجواء أكثر اعتدالًا خلال ساعات النهار.

ماذا نرتدي في عيد الفطر؟

مع استمرار هذه الأجواء، يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الطقس في عيد الفطر 2026 مائلًا إلى الدفء خلال النهار، لكنه سيظل باردًا نسبيًا خلال الليل، خاصة في المدن الجديدة والمناطق المفتوحة.

ولهذا ينصح خبراء الأرصاد بارتداء ملابس شتوية خفيفة أو ملابس ربيعية خلال النهار، مع ضرورة الاحتفاظ بملابس أكثر دفئًا خلال الفترات الليلية.

كما تشير التوقعات إلى أن الأجواء لن تشهد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة خلال الأسبوعين المقبلين، وهو ما يعني استمرار الطابع الشتوي نسبيًا حتى مع دخول فصل الربيع.

توقعات طقس عيد الفطر 2026

وبحسب المؤشرات الحالية، فإن حالة الطقس في عيد الفطر 2026 ستتسم بالاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، مع أجواء مشمسة خلال النهار ودرجات حرارة معتدلة، بينما تميل الأجواء إلى البرودة خلال الليل.

ومع ذلك شددت هيئة الأرصاد الجوية على أن التوقعات بعيدة المدى قد تتغير مع اقتراب موعد العيد، نتيجة التأثر بالمنخفضات الجوية أو التغيرات المناخية المفاجئة.

لذلك تنصح الهيئة المواطنين بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عنها بشكل مستمر لمعرفة آخر التحديثات الخاصة بحالة الطقس خلال الأيام المقبلة.


 

الطقس في عيد الفطر عيد الفطر الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ملامح الطقس في عيد الفطر 2026 درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

عيد الأم

عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين

النهارده كام رمضان في مصر 2026.. وتعرف على عدد الأيام المتبقية

النهارده كام رمضان في مصر 2026.. ما عدد الأيام المتبقية؟

ترشيحاتنا

اخبار التوك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: أتمنى من الأشقاء في الجامعة العربية يكون عندهم مشروع قرار أقوى بشأن التصعيد بالمنطقة .. رحمة محسن: عملت عمليتين تجميل واحدة في وشي والتانية في جسمي

شريف شحاته

الداعية شريف شحاتة : تعرفت على زوجتي لأول مرة في رؤيا

صحاب الأرض

المؤلف محمد الغيطي: صحاب الأرض الحصان الأسود بدراما 2026 وبكيت أثناء مشاهدته

بالصور

مرسيدس ترحب بنهاية عصر سيارات التأثير الأرضي في فورمولا 1

توتو وولف
توتو وولف
توتو وولف

بالحجاب.. آيتن عامر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

عربيتك القديمة هتبقى ذكية في عصر نظام "الترقية اللاحقة".. تعرف عليه ‏

نظام الترقية اللاحقة
نظام الترقية اللاحقة
نظام الترقية اللاحقة

تحذير.. أطعمة شائعة على السحور قد تسبب الحموضة في رمضان

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور

فيديو

ياسين السقا

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد