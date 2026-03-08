الجيش الأمريكي ينفي أسر جنوده .. وترامب: نريد مرشدًا في إيران لا يقودها للحرب

بعد تأكيد طهران تمكنها من القبض على أمريكيين عسكريين، خرج الجيش الأمريكي في بيان قال فيه إنه لا صحة لأسر عدد من “جنودنا في إيران”.

وقال متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية: إن “مزاعم النظام الإيراني بأسر جنود أمريكيين مثال آخر على أكاذيبه وتضليله”.

وفي سياق متصل، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “نريد اختيار مرشد في إيران لا يقودها إلى الحرب، فالإيرانيون يسعون إلى تسوية معنا، لكننا لا نسعى لذلك، وأرفض الإفصاح عن شروط إرسال قوات برية إلى داخل إيران، حيث إن التدخل البري في إيران خيار وارد فقط في حال وجود أسباب وجيهة للغاية، وإذا قررنا التدخل بريًا فسيكون الخصم قد تعرض لدمار يمنعه من القتال بريًا”.

وأضاف ترامب: "الإيرانيون تعرضوا للتدمير، وفي مرحلة ما لن يتبقى أحد منهم ليعلن الاستسلام. ولقد فوجئت باعتذار إيران لدول استهدفوها في الشرق الأوسط، ويمكن اعتبار ذلك انتصارًا لنا ولحلفائنا".

وأردف: “لا نريد إشراك الأكراد في الحرب، فهي معقدة بما يكفي، رغم أن الأكراد يرغبون في المشاركة بالحرب في إيران، وأخبرتهم أنني لا أريد ذلك. ولا يمكنني تأكيد شكل خريطة إيران بعد انتهاء العمليات، ومن المرجح ألا تبقى كما هي”.