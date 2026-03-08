الداعية شريف شحاتة يحذر الزوجات: البحث في النفايات يجلب الهلاك

حذر الداعية الإسلامي الدكتور شريف شحاتة الزوجات من الانغماس في تفقد هواتف أزواجهن، مؤكدًا أن الثقة المتبادلة هي أساس العلاقة الزوجية السليمة.

وأوضح شحاتة، خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذه النصيحة جاءت خلال درس له في مسجد يوسف الصحابي بمصر الجديدة، عندما طرحت بعض الحاضرات سؤالًا حول زيادة حالات الطلاق نتيجة الشكوك المستمرة بين الزوجين.

وأشار شحاتة إلى أن الدخول المستمر وراء بعضهما البعض و"البحث في التفاصيل الصغيرة"؛ هو أرض خصبة للشيطان، وأن الكثير من المشاكل الزوجية تنشأ عن غياب الثقة والوضوح.

وأضاف أن الكذب أو الدوران حول الأمور المبهومة يؤدي إلى تدمير العلاقة، بينما الوضوح والنية الصالحة يمكن أن تصون الزواج.

وأكد شحاتة أن البحث المستمر عن السلبيات في الشريك يجلب الهلاك للعلاقة، مستشهدًا بمثال من قصة عيسى عليه السلام مع الخروف الميت والجمل الميت، حيث يُظهر أن التركيز على التفاصيل السلبية يحجب عن الإنسان رؤية الإيجابيات.

واختتم شحاتة حديثه بالتأكيد على أهمية "العين الحلوة"، أي النظر للآخر بعين طيبة وطيب الظن، كجزء من المحافظة على علاقة صحية ومبنية على الثقة والاحترام المتبادل.