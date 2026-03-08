مواجهة صادمة في الحلقة الثالثة .. سيد رجب يطرد كزبرة من العزبة في «بيبو»

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل بيبو مواجهة بين بيبو (كزبرة) ووالده الحقيقي العمدة محمد نصر أبو دياب (سيد رجب) بمدينة إسنا، وقبل أن يحصل بيبو على المال المطلوب، غضب أبو دياب فجأة وقام بطرد بيبو من العزبة بعد أن علم أن بيبو يرغب في الحصول على المال لإخراج أم بيبو من السجن.

سبب غضب أبو دياب هو أن أم بيبو أخفت عنه ابنه بيبو طوال هذه السنوات، ومن وجهة نظره، فهي تستحق الحبس لهذا السبب، ولو كان بيبو يرغب في المال لنفسه، لكان أبو دياب سيعطيه له بدون مشاكل.

وكانت أم بيبو (زينة منصور) قد تم القبض عليها بسبب الكمبيالات التي وقعتها لإبراهيم عمارة (محسن منصور) للحصول على المال اللازم لفتح محل أم بيبو من أجل ابنها، ليكون على بيبو أن يحصل على مبلغ 650 ألف جنيه لإطلاق سراحها.

مسلسل بيبو أحد إنتاجات شركة ميديا هب - سعدي جوهر، وهو بطولة جماعية بمشاركة أحمد بحر الشهير بـكزبرة، وسيد رجب، وهالة صدقي، وأحمد سلطان، ووليد فواز، ونورين أبو سعدة، وزينة منصور، ومن إنتاج فيلم خانة ستوديوز، وتأليف تامر محسن، وإخراج أحمد شفيق.

تدور أحداث المسلسل حول بيبو، شاب بسيط تنقلب حياته بعد حبس أمه وظهور أبوه بعد غياب خمسة وعشرين عامًا، مما يدفعه إلى خوض رحلة قاسية لاكتشاف نفسه واختيار الطريق الذي يناسبه وإنقاذ حلمه من السقوط.

يُعرض المسلسل حصريًا على منصة Watch It، وON E الساعة 12:15 صباحًا، وCBC الساعة 9:45 مساءً.