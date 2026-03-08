الحب أم الأبوة؟|محمد فراج يُواجه قرارات صعبة لرؤية ابنته.. مواقف مؤثرة بالحلقة الثالثة من «أب ولكن»

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل “أب ولكن” تطورات درامية لافتة، بعدما حاول الفنان محمد فراج العودة إلى طليقته نبيلة، ليس بدافع الحب، بل من أجل التمكن من رؤية ابنته والاقتراب منها مجددًا.

وخلال أحداث الحلقة، يجد بطل العمل نفسه في موقف معقد بعد الانفصال، إذ يدرك أن الطريق الوحيد لرؤية طفلته قد يكون من خلال محاولة إصلاح العلاقة مع طليقته، رغم اعترافه بعدم وجود مشاعر حب حقيقية تجاهها.

في المقابل، تظهر شخصية نبيلة بطلبات مادية متكررة، ما يزيد من تعقيد الموقف ويضع البطل تحت ضغط نفسي ومادي، خاصة مع محاولته تحقيق التوازن بين رغبته في البقاء قريبًا من ابنته وبين الشروط التي تفرضها طليقته.

وتعكس أحداث الحلقة الصراع الإنساني الذي يعيشه الأب بعد الطلاق، بين مسؤولياته تجاه طفلته والظروف الصعبة التي تحيط بعلاقته بطليقته، في إطار درامي اجتماعي يسلط الضوء على تعقيدات العلاقات الأسرية بعد الانفصال.