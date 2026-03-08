قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيويورك تايمز: إيران قادرة على الوصول لليورانيوم .. ووحدة دلتا فورس جاهزة للتحرّك
وسط تصعيد خطير بالمنطقة .. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم
محاكمة بائع خضراوات متهم بالتعدّي على فتاة من ذوي الهمم .. اليوم
مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-3-2026 .. والقنوات الناقلة
«الداخلية الكويتية» تعلن استشهاد اثنين من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود
زكاة الفطر.. الإفتاء توضح هل يجوز إعطائها لشخص واحد أم أكثر ؟
مشروع قانون المستشفيات الجامعية على طاولة مجلس الشيوخ .. اليوم
طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة
رقم 3 الأهم .. احرص على تناول الرمان يوميًا لهذه الأسباب
محاكمة 18 متهمًا بخلية مدينة نصر .. اليوم
بشعار ملوّن .. جوجل تحتفل باليوم العالمي للمرأة 2026: تمكين المرأة أساس المساواة والعدالة
الحب أم الأبوة؟|محمد فراج يُواجه قرارات صعبة لرؤية ابنته.. مواقف مؤثرة بالحلقة الثالثة من «أب ولكن»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الحب أم الأبوة؟|محمد فراج يُواجه قرارات صعبة لرؤية ابنته.. مواقف مؤثرة بالحلقة الثالثة من «أب ولكن»

أوركيد سامي

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل “أب ولكن” تطورات درامية لافتة، بعدما حاول الفنان محمد فراج العودة إلى طليقته نبيلة، ليس بدافع الحب، بل من أجل التمكن من رؤية ابنته والاقتراب منها مجددًا.

وخلال أحداث الحلقة، يجد بطل العمل نفسه في موقف معقد بعد الانفصال، إذ يدرك أن الطريق الوحيد لرؤية طفلته قد يكون من خلال محاولة إصلاح العلاقة مع طليقته، رغم اعترافه بعدم وجود مشاعر حب حقيقية تجاهها.

في المقابل، تظهر شخصية نبيلة بطلبات مادية متكررة، ما يزيد من تعقيد الموقف ويضع البطل تحت ضغط نفسي ومادي، خاصة مع محاولته تحقيق التوازن بين رغبته في البقاء قريبًا من ابنته وبين الشروط التي تفرضها طليقته.

وتعكس أحداث الحلقة الصراع الإنساني الذي يعيشه الأب بعد الطلاق، بين مسؤولياته تجاه طفلته والظروف الصعبة التي تحيط بعلاقته بطليقته، في إطار درامي اجتماعي يسلط الضوء على تعقيدات العلاقات الأسرية بعد الانفصال.

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

أرشيفية

حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة

اجازة عيد الفطر المبارك

موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟

منحة التموين

لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

طبيبة عيون تستغيث بالنائب العام: عايزة حق أخواتي المكفوفين

قتلوهم عشان الذهب.. طبيبة عيون تستغيث بالنائب العام: عايزة حق أخواتي المكفوفين| فيديو وصور

الوفد

«عمامة الأزهر» و«القلنسوة المسيحية» ترسمان علم مصر فى احتفالية حزب الوفد.. صور

مصطفى بكري

حجز دعوى مصطفى بكري ضد نبيه الوحش وحسين موسى للحكم في 27 أبريل

أميرة صابر

أميرة صابر تطالب بتشديد الرقابة على ألبان الأطفال وإنشاء نظام إنذار مبكر لسحب المنتجات الملوثة

بالصور

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

بعباءة لافتة .. «بشرى» تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستجرام | شاهد

مرسيدس ترحب بنهاية عصر سيارات التأثير الأرضي في فورمولا 1

بالحجاب.. آيتن عامر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ياسين السقا

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

