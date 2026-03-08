قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيويورك تايمز: إيران قادرة على الوصول لليورانيوم .. ووحدة دلتا فورس جاهزة للتحرّك
وسط تصعيد خطير بالمنطقة .. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم
محاكمة بائع خضراوات متهم بالتعدّي على فتاة من ذوي الهمم .. اليوم
مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-3-2026 .. والقنوات الناقلة
«الداخلية الكويتية» تعلن استشهاد اثنين من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود
زكاة الفطر.. الإفتاء توضح هل يجوز إعطائها لشخص واحد أم أكثر ؟
مشروع قانون المستشفيات الجامعية على طاولة مجلس الشيوخ .. اليوم
طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة
رقم 3 الأهم .. احرص على تناول الرمان يوميًا لهذه الأسباب
محاكمة 18 متهمًا بخلية مدينة نصر .. اليوم
بشعار ملوّن .. جوجل تحتفل باليوم العالمي للمرأة 2026: تمكين المرأة أساس المساواة والعدالة
الحب أم الأبوة؟|محمد فراج يُواجه قرارات صعبة لرؤية ابنته.. مواقف مؤثرة بالحلقة الثالثة من «أب ولكن»
نيويورك تايمز: إيران قادرة على الوصول لليورانيوم .. ووحدة دلتا فورس جاهزة للتحرّك

تدمير الصواريخ الإيرانية للاحتلال
تدمير الصواريخ الإيرانية للاحتلال
محمد على

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ناقلة عن مسئولين قولهم إن إيران قد تتمكن من استعادة اليورانيوم عالي التخصيب من موقع قصفته واشنطن العام الماضي.

ذكرت نيويورك تايمز أن إيران باتت قادرة على الوصول لليورانيوم المخصب عبر منفذ ضيق للغاية بالموقع في أصفهان فيما تراقب وكالات الاستخبارات الأمريكية موقع أصفهان باستمرار.

أضافت نيويورك تايمز بأن الحملة الجوية ضد إيران ستستمر أياما لإضعاف دفاعاتها قبل قرار نهائي بشأن جدوى الغارات.

يأتي ذلك فيما قال الحرس الثوري الإيراني بأنه استهدف أمريكيين في قاعدة عريفجان بالكويت بصواريخ دقيقة.

من جانبه كشف مصدر لموقع سيمافور أن خيارات ترامب بشأن إيران تشمل إرسال قوات خاصة للاستيلاء على مواقع نووية رئيسية وتدميرها حيث طورت القيادة المركزية الأمريكية وإسرائيل  خطة لعمليات إنزال بري نوعية داخل إيران.

وأردف موقع سيمافور ناقلا عن مصدر أن وحدة دلتا فورس التابعة للجيش الأمريكي جاهزة لمهام مواجهة أسلحة الدمار الشامل فتدريب وحدة دلتا فورس يشمل استعادة أجهزة الطرد المركزي والعناصر النووية الخطرة.
 

صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية صحيفة نيويورك تايمز مسؤولين إيران اليورانيوم عالي التخصيب واشنطن

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

أرشيفية

حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة

اجازة عيد الفطر المبارك

موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

منحة التموين

لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟

طبيبة عيون تستغيث بالنائب العام: عايزة حق أخواتي المكفوفين

قتلوهم عشان الذهب.. طبيبة عيون تستغيث بالنائب العام: عايزة حق أخواتي المكفوفين| فيديو وصور

الزوجين

ماتوا في أسبوع .. حكاية زوجين بالمنوفية جمعهما الحب 40 عاما وفرقهما أيام معدودة

Pocket Air Mini

آيانيو تطلق جهاز Pocket Air Mini إصدار B.Duck بتصميم مرح وشاشة 4.2 بوصة

شركات السيارات الهندية

توترات حرب إيران تعطل شحنات السيارات الهندية إلى الشرق الأوسط

تراخيص السيارات

0.8 % زيادة عن يناير.. تعرف على عدد السيارات الزيرو المرخصة خلال فبراير

بالصور

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

السيارات الملاكي

بعباءة لافتة .. «بشرى» تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستجرام | شاهد

بشرى

مرسيدس ترحب بنهاية عصر سيارات التأثير الأرضي في فورمولا 1

توتو وولف

بالحجاب.. آيتن عامر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ايتن عامر

ياسين السقا

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

