نيويورك تايمز: إيران قادرة على الوصول لليورانيوم .. ووحدة دلتا فورس جاهزة للتحرّك

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ناقلة عن مسئولين قولهم إن إيران قد تتمكن من استعادة اليورانيوم عالي التخصيب من موقع قصفته واشنطن العام الماضي.

ذكرت نيويورك تايمز أن إيران باتت قادرة على الوصول لليورانيوم المخصب عبر منفذ ضيق للغاية بالموقع في أصفهان فيما تراقب وكالات الاستخبارات الأمريكية موقع أصفهان باستمرار.

أضافت نيويورك تايمز بأن الحملة الجوية ضد إيران ستستمر أياما لإضعاف دفاعاتها قبل قرار نهائي بشأن جدوى الغارات.

يأتي ذلك فيما قال الحرس الثوري الإيراني بأنه استهدف أمريكيين في قاعدة عريفجان بالكويت بصواريخ دقيقة.

من جانبه كشف مصدر لموقع سيمافور أن خيارات ترامب بشأن إيران تشمل إرسال قوات خاصة للاستيلاء على مواقع نووية رئيسية وتدميرها حيث طورت القيادة المركزية الأمريكية وإسرائيل خطة لعمليات إنزال بري نوعية داخل إيران.

وأردف موقع سيمافور ناقلا عن مصدر أن وحدة دلتا فورس التابعة للجيش الأمريكي جاهزة لمهام مواجهة أسلحة الدمار الشامل فتدريب وحدة دلتا فورس يشمل استعادة أجهزة الطرد المركزي والعناصر النووية الخطرة.

