إمام مسجد السيدة زينب يكشف 8 أعمال تُعادل جزاء الحج |وفيديو

كشف الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، أن هناك أعمالاُ يمكن أن يقوم بها الإنسان المسلم ويأخذ نفس ثواب أداء فريضة الحج.



وأضاف أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذا يكون في الجزاء وليس في الإجزاء، موضحا أنه لو أن هناك شخص قادر على الحج لا بد عليه من أداء الفريضة.



ولفت الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، إلى أن هذه الأعمال لا تغني عن الحج وهي عبارة عن كرم ربنا لمن حج ولمن هو غير قادر على الحج.



واختتم أن هذه الأعمال مثل النية الصالحة التي يتمنى بها الإنسان حج بيت الله الحرام، موضحا أن سيدنا النبي أوضح أن النية الصالحة تصل بالإنسان إلى أجر عظيم جدًا.



واستطرد ولفت الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، أن حفظ الإنسان على الصلاة في جماعة بالمساجد، وصلاة الفجر في جماعة ويجلس حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين، عمل عمرة في رمضان لأنها تعادل حجة مع النبي، الأذكار عقب الصلاة المفروضة، وحضور مجالس العلم، بر الوالدين، وقضاء حوائج الناس