أوردر أحذية مش أكل .. مفاجأة في فيديو الدليفري الصادم | تفاصيل مثيرة وتصريحات خاصة

انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صوره أحد عمال التوصيل يظهر خلاله رجل أثناء مشادة كلامية، حيث جرى تداوله على نطاق واسع مصحوبًا برواية تفيد بأن الخلاف نشب بسبب طلب طعام رفض الرجل دفع ثمنه.

وأثار الفيديو حالة من الجدل والتفاعل بين رواد مواقع التواصل، قبل أن تتكشف تفاصيل مختلفة للواقعة، إذ أكد محامي الرجل أن الرواية المتداولة غير صحيحة، وأن الواقعة لا تتعلق بطلب طعام من الأساس.

إسلام جلال محامي الضحية: الواقعة ليست بسبب “أوردر طعام” كما أشيع.. والخلاف بدأ أثناء تسليم طلب أحذية عبر تطبيق Temu

قال إسلام جلال، محامي الشاب أحمد، ضحية الواقعة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي،في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن ما يتم تداوله حول أن المشاجرة وقعت بسبب “أوردر طعام” غير صحيح تمامًا، مؤكدًا أن هذه الرواية لا أساس لها من الصحة.

وأوضح محامي الضحية أن الواقعة تعود إلى طلب قام به موكله عبر تطبيق “تيمو” لشراء كوتشيات، حيث تم شحن الطلب عن طريق إحدى شركات الشحن بعد أن سدد أحمد ثمن الأوردر كاملًا قبل الشحن، مشيرًا إلى أن لديهم إيصالات الدفع التي تثبت ذلك.

وأضاف أن عملية التسليم كانت تتطلب إدخال كود (OTP) لتأكيد استلام الشحنة، لافتًا إلى أن مندوب شركة الشحن تواصل مع أحمد وأخبره بوصول الطلب.



وتابع المحامي أن موكله طلب من المندوب الصعود إلى الشقة لتسليم الطلب، موضحًا أنه أجرى عملية جراحية مؤخرًا، إلا أن المندوب رفض الصعود.



وأشار إلى أن أحمد أخبر المندوب بأنه سيقوم بقياس الأحذية أولًا قبل إتمام عملية الاستلام، وخلال تلك اللحظات بدأ المندوب في الصراخ والتلفظ بعبارات سب وقام بتصويره.

وأكد إسلام جلال أن موكله أبلغ المندوب بأنه يمكنه التواصل مع شركة الشحن، وأخبره في الفيديو أنه لم يتسلم أي شيء منه بسبب تصويره له، قبل أن تتطور الأمور إلى مشادة بين الطرفين.

واختتم المحامي تصريحاته بالتأكيد على أن المندوب هو من قام بنشر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تداول روايات غير دقيقة حول الواقعة.



كما كشف إسلام جلال أن الضحية بصحبته سيتوجهان إلى مباحث الإنترنت لتحرير محضر رسمي ضد المندوب، بسبب نشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتشهير بموكله وتداول معلومات غير صحيحة حول الواقعة.