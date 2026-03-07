مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات "جورج دبليو بوش" تتجه للانتشار في الشرق الأوسط

كشف مسؤول أمريكي لشبكة CBS أن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج دبليو بوش" تستعد للانتشار في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح المسؤول أن الحاملة قد تعمل بالتنسيق مع حاملتي الطائرات "جيرالد فورد" و"أبراهام لينكولن"، في إطار ترتيبات تهدف إلى زيادة القدرات البحرية الأمريكية وردع أي تهديدات محتملة خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران، مؤكدًا أن طهران قد تواجه ضربات قوية خلال الساعات المقبلة.

وقال ترامب في تصريحات نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي إن إيران تعرضت لضربات شديدة أجبرتها على حد وصفه على التراجع والاعتذار لجيرانها في الشرق الأوسط، متعهدة بعدم استهدافهم مجددًا.

وأضاف أن هذا التحول جاء نتيجة الضغوط العسكرية التي مارستها الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرًا إلى أن طهران كانت تسعى بحسب قوله إلى فرض هيمنتها على المنطقة.

وتابع ترامب قائلا إن إيران لم تعد "القوة المتنمّرة في الشرق الأوسط"، بل أصبحت "الخاسر الأكبر"، متوقعا أن يستمر هذا الوضع لسنوات طويلة ما لم تغيّر طهران مسارها أو تنهار بالكامل.

واختتم الرئيس الأمريكي تصريحاته بالقول إن بلاده تدرس خيارات عسكرية قاسية، قد تشمل استهدافات أشد في حال استمرار ما وصفه بـ"السلوك الإيراني العدائي".