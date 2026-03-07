قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

لاريجاني: فشل مخطط أمريكي - إسرائيلي لتقسيم إيران وإشعال الفوضى

القسم الخارجي

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن ما وصفه بـ“العدو” كان يسعى إلى تفكيك إيران وتقسيمها، معتبراً أن الحرب الجارية كشفت فشل تلك المخططات رغم الضغوط العسكرية والسياسية التي تعرضت لها البلاد.

وقال لاريجاني في كلمة متلفزة نقلتها وكالة “تسنيم” الإيرانية إن الولايات المتحدة وإسرائيل بنتا استراتيجيتهما على افتراض أن إيران دولة كبيرة يمكن تفكيكها عبر إشعال الفوضى الداخلية، إلا أن حساباتهما – بحسب قوله – أخطأت تقدير طبيعة المجتمع الإيراني.

وأضاف أن واشنطن تصورت أنها قادرة على حسم المواجهة سريعاً، على غرار تجاربها في مناطق أخرى مثل فنزويلا، لكنها لم تدرك خصوصية منطقة غرب آسيا ولا تماسك الشعب الإيراني عند تعرض البلاد للخطر.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الخطط الأمريكية شملت محاولة دفع الإيرانيين إلى النزول إلى الشوارع من خلال استهداف بنى مدنية مثل المدارس والمستشفيات، إلى جانب التواصل مع جماعات انفصالية كردية للتحرك ضد الدولة، مؤكداً أن هذه المحاولات باءت بالفشل بعد تحذيرات حاسمة من القادة العسكريين الإيرانيين.

كما اتهم لاريجاني واشنطن بالسعي لنشر الفوضى عبر عمليات اغتيال استهدفت قيادات في البلاد، بما في ذلك محاولة استهداف المرشد الأعلى، معتبراً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطأ حين ظن أن بإمكانه التأثير في مستقبل القيادة الإيرانية أو فرض معادلات سياسية داخلية.

وفي سياق متصل، شدد لاريجاني على أن إيران لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب أو الدخول في صراع مع دول الجوار، لكنه حذر من أن أي استخدام للقواعد العسكرية في المنطقة لشن هجمات ضد إيران سيقابل برد مباشر.

وأكد أن الضربات الإيرانية ضد القواعد الأمريكية والإسرائيلية مستمرة، مشيراً إلى أنها ألحقت – بحسب وصفه – خسائر كبيرة، ومعتبراً أن التصريحات الأمريكية بشأن تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية “مجرد تمنيات”.

كما أوضح أن إيران لم تغلق مضيق هرمز، وأن تعطل حركة السفن في الممر المائي يعود إلى ظروف الحرب، مضيفاً أن طهران لا ترحب بتوسيع الصراع، لكنها ستتعامل بالمثل إذا تدخلت أطراف أوروبية في المواجهة.

وختم لاريجاني تصريحاته بالتأكيد على أن إيران ستواصل الرد على ما وصفه بـ“الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية”، مشدداً على أن جميع المسؤولين في البلاد متفقون على ضرورة مواجهة هذه الهجمات.

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إيران تفكيك إيران وتقسيمها الولايات المتحدة وإسرائيل

