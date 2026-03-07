ارتفاعات متتالية في أسعار الذهب بالسعودية مع ختام تعاملات اليوم السبت

شهدت أسعار الذهب في السعودية تحركات ملحوظة خلال تعاملات اليوم السبت 7 مارس، حيث سجلت ارتفاعات متتالية داخل السوق المحلي، مقارنة بمستوياتها في بداية التعاملات الصباحية؛ الأمر الذي عكس حالة من النشاط في حركة الذهب، ويشير إلى احتمالية استمرار الصعود مع بداية التعاملات الصباحية غدا الأحد 8 مارس، خاصة في ظل استمرار التقلبات في الأسواق العالمية، وزيادة الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا.

وسجلت أسعار الذهب في السوق السعودي ارتفاعا نسبيا مع ختام التعاملات اليوم، وأظهرت المؤشرات النهائية تحركا صاعدا في أغلب الأعيرة؛ وهو ما يعزز التوقعات باستمرار الارتفاع خلال الساعات المقبلة إذا استمرت نفس العوامل المؤثرة في السوق العالمي للذهب.



وجاءت أسعار الذهب في السعودية مع ختام تعاملات اليوم، على النحو التالي:



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 623.67 ريال بما يعادل 166.31 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 22 سجل 571.70 ريال بما يعادل 152.45 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 545.71 ريال بما يعادل 145.52 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 467.75 ريال بما يعادل 124.73 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 363.81 ريال بما يعادل 97.02 دولار.



كما سجلت أونصة الذهب في ختام تعاملات اليوم داخل السوق السعودي 19398.34 ريال للبيع بما يعادل 5172.89 دولار.

بينما سجلت أونصة الذهب للشراء 19402.09 ريال بما يعادل 5173.89 دولار.