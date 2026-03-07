سعر الذهب الآن في مصر.. الجرام وصل 8,265 جنيه الحق اشتري

يبحث عدد كبير من المواطنين عن سعر الذهب اليوم، وخاصة مع استمرار التوترات بين ايران وامريكا و اسرائيل، والتي شهدت أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، مدفوعة بزيادة الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة لحفظ القيمة، خاصة في ظل حالة تقلب الاسعار التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويحظى الذهب باهتمام واسع بين المواطنين، سواء بهدف الادخار طويل الأجل أو الاستثمار، وخاصة مع التحركات السريعة التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، وهو ما يدفع الكثيرين إلى متابعة التحديثات اليومية للأسعار علي الانترنت او داخل محال الصاغة.

أسعار الذهب اليوم الان

وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

العيار سعر البيع سعر الشراء



عيار 24 8,265 جنيه 8,205 جنيه



عيار 21 7,230 جنيه 7,180 جنيه

عيار 18 6,195 جنيه 6,155 جنيه

عيار 14 4,820 جنيه 4,785 جنيه

الجنيه الذهب 57,840 جنيه 57,440 جنيه

الأونصة بالجنيه 257,005 جنيه 255,225 جنيه

الأونصة بالدولار 5,171.17 دولار

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

يعد الذهب من أكثر السلع تداولا في الأسواق العالمية، كما تتسم أسعاره بالتذبذب المستمر صعودا وهبوطا وفق مجموعة من العوامل الاقتصادية الرئيسية، من أبرزها:

أسعار النفط العالمية

تشهد أسواق الطاقة تقلبات مستمرة، وغالبا ما يدفع ارتفاع أسعار النفط أو اضطراب الأسواق العالمية المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كوسيلة للتحوط، الأمر الذي يساهم في زيادة الطلب عليه ورفع قيمته.

الإنتاج العالمي وحجم العرض والطلب

تؤثر مستويات إنتاج الذهب عالميا، إلى جانب توازنات العرض والطلب في الأسواق، بشكل مباشر على تحديد الأسعار.

فزيادة الطلب مع محدودية المعروض تدفع الأسعار إلى الارتفاع، بينما يؤدي تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج إلى انخفاضها.

وفي ظل هذه المتغيرات الاقتصادية، يظل الذهب أحد أهم أدوات الادخار والتحوط المالي، خاصة خلال فترات التقلبات الاقتصادية والتوترات المالية على المستوى العالمي.

أسعار الفائدة عالميا

تلعب قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة دورا رئيسيا في تحركات الذهب. فعندما يتم خفض الفائدة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، يميل المستثمرون إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره أداة استثمارية بديلة، ما يؤدي عادة إلى ارتفاع أسعاره.