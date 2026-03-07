قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حيوانات لأ.. صراخ ورعب رحمة محسن في رامز ليفل الوحش| شاهد
بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان
موعد صرف مرتبات مارس 2026 مبكرًا قبل عيد الفطر في مصر
تقرير: قطر تمنح الدبلوماسيين الإيرانيين مهلة أسبوع لمغادرة الدوحة
مطالب برلمانية برفع المعاشات لمواجهة الضغوط المعيشية
لضرب إيران.. قاذفات أمريكية تهبط في قاعدة بريطانية
الرئيس السيسي لنظيره القبرصى: نتضامن مع الدول العربية ونرفض الاعتداءات عليها
كم مرة حج الرسول؟.. إمام السيدة زينب يجيب
الإسكان الإجتماعي: 101 مليار جنيه لتمويل وحدات محدودي الدخل
مساعد الرئيس الإيراني: قواتنا المسلحة سترد بحزم على أي اعتداء من القواعد الأمريكية
نقابة المعلمين المصرية.. 26 عامًا من الصراعات والحراسة القضائية وانتخابات يتيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب الآن في مصر.. الجرام وصل 8,265 جنيه الحق اشتري

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن سعر الذهب اليوم، وخاصة مع استمرار التوترات بين ايران وامريكا و اسرائيل، والتي شهدت أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، مدفوعة بزيادة الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة لحفظ القيمة، خاصة في ظل حالة تقلب الاسعار التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويحظى الذهب باهتمام واسع بين المواطنين، سواء بهدف الادخار طويل الأجل أو الاستثمار، وخاصة مع التحركات السريعة التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، وهو ما يدفع الكثيرين إلى متابعة التحديثات اليومية للأسعار علي الانترنت او داخل محال الصاغة.

اقرأ أيضًا:
 

أسعار الذهب اليوم الان

وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

العيار            سعر البيع       سعر الشراء   
     
عيار 24           8,265 جنيه      8,205 جنيه  

عيار 21           7,230 جنيه      7,180 جنيه  

عيار 18           6,195 جنيه      6,155 جنيه  

عيار 14           4,820 جنيه      4,785 جنيه  

الجنيه الذهب      57,840 جنيه     57,440 جنيه  

الأونصة بالجنيه   257,005 جنيه    255,225 جنيه

الأونصة بالدولار  5,171.17 دولار            

أسعار الذهب اليوم في مصر

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

يعد الذهب من أكثر السلع تداولا في الأسواق العالمية، كما تتسم أسعاره بالتذبذب المستمر صعودا وهبوطا وفق مجموعة من العوامل الاقتصادية الرئيسية، من أبرزها:

   أسعار النفط العالمية

تشهد أسواق الطاقة تقلبات مستمرة، وغالبا ما يدفع ارتفاع أسعار النفط أو اضطراب الأسواق العالمية المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كوسيلة للتحوط، الأمر الذي يساهم في زيادة الطلب عليه ورفع قيمته.

   الإنتاج العالمي وحجم العرض والطلب

تؤثر مستويات إنتاج الذهب عالميا، إلى جانب توازنات العرض والطلب في الأسواق، بشكل مباشر على تحديد الأسعار. 

فزيادة الطلب مع محدودية المعروض تدفع الأسعار إلى الارتفاع، بينما يؤدي تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج إلى انخفاضها.

وفي ظل هذه المتغيرات الاقتصادية، يظل الذهب أحد أهم أدوات الادخار والتحوط المالي، خاصة خلال فترات التقلبات الاقتصادية والتوترات المالية على المستوى العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

   أسعار الفائدة عالميا

تلعب قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة دورا رئيسيا في تحركات الذهب. فعندما يتم خفض الفائدة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، يميل المستثمرون إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره أداة استثمارية بديلة، ما يؤدي عادة إلى ارتفاع أسعاره.

سعر الذهب الان سعر الذهب سعر عيار ٢١ سعر الذهب عيار ٢١ ذهب أسعار الذهب في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

ترشيحاتنا

نوير

بايرن ميونخ يكشف عن تفاصيل إصابة مانويل نوير

ريال مايوركا أوساسونا

تعادل مثير بين أوساسونا ومايوركا في الدوري الإسباني

فعاليات يوم الرياضات الموحدة

تنظيم فعاليات رياضية مشتركة بين الأولمبياد الخاص ونادي زد

بالصور

بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان

القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان
القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان
القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان

طريقة عمل ورقة اللحمة في الفرن.. وصفة سهلة وسريعة

طريقة عمل ورقة اللحمة
طريقة عمل ورقة اللحمة
طريقة عمل ورقة اللحمة

الموت علينا حق.. نهال طايل تنهار من البكاء على الهواء

نهال طايل
نهال طايل
نهال طايل

تطورات درامية قوية فى الحلقة 17 من «على قد الحب»

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد