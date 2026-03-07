إعلام عبري: ​​إجلاء 2719 إسرائيليًا ممن تضررت منازلهم إلى الفنادق

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أنه حتى اليوم الثامن للحرب، تم إجلاء 2719 إسرائيليًا ممن تضررت منازلهم إلى فنادق جراء الصواريخ الإيرانية.

ووفقا للصحيفة فقد جرت غالبية عمليات الإجلاء من مدن تل أبيب-يافا، وبيت شيمش، وبئر السبع، ورامات غان، وطيرة الكرمل، وبني براك.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو شن خلال الليلة الماضية موجة واسعة من الغارات استهدفت بنى تحتية إيرانية في العاصمة طهران كان أبرزها مركز قيادة الدفاع الجوي الرئيسي للحرس الثوري.

وقال الجيش في بيان: "استكمل سلاح الجو خلال الليلة الماضية وبتوجيه دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية ووحدة الاستخبارات الجوية شن موجة واسعة من الغارات استهدفت بنى تحتية تابعة لنظام الإرهاب الإيراني في أنحاء طهران".

أوضح البيان أن "إحدى الضربات المركزية ضمن هذه الموجة استهدفت غرفة عمليات قيادة الدفاع الجوي التابع لسلاح الجو في الحرس الثوري والتي تهدف إلى بلورة صورة جوية شاملة والدفاع عن أجواء إيران"، مشيرا إلى أن هذا المركز يُعد "أهم مركز قيادة للدفاع الجوي لسلاح الجو في الحرس الثوري".

كما تم مهاجمة منظومات دفاع جوي ومقرات قيادة ومستودعات لوجستية ومبانٍ أخرى تابعة للنظام الإيراني أقيمت بالقرب من غرفة العمليات.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم موقعا إضافيا استخدمه النظام الإيراني لإنتاج وإطلاق الصواريخ الباليستية، واحتوى على مستودعات لوسائل قتالية تابعة لوحدة فيلق القدس.

واختتم البيان بالقول إن "استهداف غرفة عمليات قيادة الدفاع الجوي يعمّق أكثر من الضربة الموجهة إلى منظومات الدفاع وقدرات القيادة والسيطرة لدى النظام الإيراني".