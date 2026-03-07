قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرق الاستعلام ودفع فاتورة الغاز المنزلي
استهداف مستودع شهران للنفط في إيران
اللي قتلوا ابني اتنين | انهيار والدة طالب الأكاديمية العربية في عزائه.. صور
موعد العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر .. ودعاؤها المستجاب وهذه العبادات تدخلك الجنة
إخلاء مبان في دبي مارينا بعد سقوط شظايا اعتراض جوي على برج سكني
تشيلسي يتخطى عقبة ريكسام بصعوبة ويصعد إلى ربع النهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
في غياب رونالدو ومشاركة حجازي .. النصر يهزم نيوم في الوقت القاتل
بعد إخلاء سبيلها | سوزي الأردنية : سيبوني في حالي.. خسرت كل حاجة
الإمارات لحمها مر .. أحمد موسى يشيد برسالة بن زايد
أحمد موسى عن مشاركته في حفل إفطار أسر شهداء الجيش والشرطة: فخور جدا
اعتنق الإسلام .. الغيطي يعلن مفاجأة عن زوج ابنته مي
ضربات إيران .. أحمد موسى : لازم ردع أي حد ينشر بيانات أو فيديو مفبرك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

التحقيق في مصرع شاب على يد جاره بسبب تليفون بالبدرشين

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في واقعة مقتل عامل يبلغ من العمر 25 سنة على يد جاره 36 سنة بدائرة قسم شرطة البدرشين، إثر مشاجرة نشبت بينهما على خلفية خلاف حول هاتف محمول. وأسفرت المشاجرة عن توجيه المتهم عدة طعنات نافذة إلى صدر المجني عليه أودت بحياته على الفور، قبل وصوله للمستشفى.

وأصدرت النيابة قراراتها بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان والتأكد من سبب الوفاة، وفحص السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، والتأكد من عدم وجود أي علامات عنف أو اعتداءات سابقة قبل وقوع الطعن، كما أمرت بالتحفظ على المتهم لحين استكمال التحقيقات وجمع كافة الأدلة.

انتقلت قوة من قسم شرطة البدرشين إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، وتم ضبط المتهم الذي اعترف أمام النيابة بارتكاب الواقعة، وأرشد عن مكان السلاح المستخدم، فيما حررت الشرطة محضرًا لتوثيق كافة الملابسات والأدلة الميدانية المرتبطة بالحادث.

وتواصل النيابة العامة استجواب الشهود وجمع الأدلة، للتحقق من دوافع الواقعة وسوابق المتهم الجنائية، ومراجعة أي شكاوى أو مشاجرات سابقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ومباشرة التحقيقات.

البدرشين مقتل شاب النيابة العامة مقتل عامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

قوات الجيش الأمريكي

فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

عيد الأم

عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

ترشيحاتنا

ارشيفية

التحقيق في مصرع شاب على يد جاره بسبب تليفون بالبدرشين

أرشيفية

تجديد حبس طالب في التحرش بفتاة بالقاهرة

إسعاف

مصرع طفلين خلال اصطدام سيارة ربع نقل بعمود إنارة في أسيوط

بالصور

تحذير.. أطعمة شائعة على السحور قد تسبب الحموضة في رمضان

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور

تحولت من الأفضل إلى الأسوأ.. لاندو نوريس ينتقد تعديلات سيارات فورمولا 1

لاندو نوريس
لاندو نوريس
لاندو نوريس

سوسن بدر: عمرو سعد وأحمد العوضي مكسرين الدنيا

يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر

طريقة عمل أم علي بالجلاش.. طعم لا يقاوم

طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش
طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش
طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش

فيديو

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

المزيد