الدفاع البحرينية: اعتراض وتدمير 92 صاروخا و151 مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة التي أُطلقت باتجاه المملكة منذ بدء الهجمات الإيرانية، مؤكدة استمرار الجاهزية للتصدي لأي تهديدات.

وأوضحت القيادة، في بيان، أن منظومات الدفاع الجوي نجحت منذ بداية الهجمات في إسقاط 92 صاروخا و151 طائرة مسيرة كانت تستهدف أراضي مملكة البحرين، مشيرة إلى أن القوات المسلحة تواصل التعامل مع موجات متتابعة من الهجمات.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها بمستوى الجاهزية واليقظة التي يظهرها أفرادها، لافتة إلى أن الكفاءة العملياتية للقوات تسهم في حماية أجواء المملكة وتعزيز الثقة بقدرتها على مواجهة أي اعتداءات.

ودعت السلطات، المواطنين والمقيمين، إلى الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا عند الضرورة القصوى، مع توخي الحذر والابتعاد عن المواقع المتضررة أو أي أجسام مجهولة، وعدم تصوير العمليات العسكرية أو مواقع سقوط الحطام.

كما شددت على أهمية عدم تداول الشائعات والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية ووسائل الإعلام الحكومية للحصول على المعلومات والتنبيهات.

وأكدت القيادة أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة؛ يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، محذرة من أن مثل هذه الهجمات تشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة.