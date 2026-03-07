ضبط 3 أشخاص أضرموا النيران في معرض ألوميتال بالمحلة والنيابة العامة تحقق

تمكن ضباط مديرية أمن الغربية اليوم من ضبط ثلاث اشخاص مجهولون ملثمون لارتكابهم واقعة اضرام النيران بواسطة مواد مشتعله في معرض ألوميتال شهير باستخدام مواد مشتعله بشارع المستشار بمدينة المحلة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



ونجح ضباط فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة من تحديد هوية الجناة وكاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث .

تفاصيل الواقعة

تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران بمعرض ألوميتال بنطاق شارع المستشار بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وتبين من المعاينة الأولية التي أجراها ضباط فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة تحت إشراف العقيد أبوالعزم فتحي لكشف هوية مرتكبي الواقعة ثلاثة أشخاص مجهولين الهوية استقلوا دراجه نارية واستخدموا مواد مشتعله للإضرام النيران في مخزن ألوميتال .

جهود أمنية

وكثف ضباط مباحث قسم أول المحلة من جهودهم لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية الجناة لعرضهم علي جهات التحقيق.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسما اول وثاني المحلة برئاسة الرائدين عبد المنعم الوكيل ومحمد عيد وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الثلاث متهمين وبحوزتهم ادوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.