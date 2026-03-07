أتلتيكو مدريد يفوز على ريال سوسيداد بثلاثية في الدوري الإسباني

فاز فريق أتلتيكو مدريد على نظيره ريال سوسيداد، بثلاثية مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة 27 ببطولة الدوري الإسباني.

في الشوط الأول، جاء هدف أتلتيكو مدريد الأول عن طريق ألكسندر سورلوث في الدقيقة 5، فيما تعادل ريال سوسيداد في الدقيقة 9 عن طريق كارلوس سولير.

وفي الشوط الثاني، سجل أتلتيكو مدريد الهدف الثاني والثالث في الدقيقتين 67 و81 عن طريق نيكولاس جونزاليس.

فيما جاء هدف ريال سوسيداد الثاني عن طريق ميكيل أويارزابال في الدقيقة 68.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: مولينا - خيمينيز - هانكو - روجيري.

خط الوسط: رودري ميندوزا - سيميوني - كوكي - تياجو ألمادا.

خط الهجوم: سورلوث - لوكمان.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 54 نقطة، فيما يأتي فريق ريال سوسيداد في المركز الثامن برصيد 35 نقطة.