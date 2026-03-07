قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

اللي قتلوا ابني اتنين | انهيار والدة طالب الأكاديمية العربية في عزائه.. صور

والدة الضحية
والدة الضحية
مصطفي رجب

شهدت قاعة المنارة، بنادي الشمس بمصر الجديدة، حالة من الحزن خلال عزاء الطالب محمد هاني الذي لقي مصرعه علي يد صديقه بالأكاديمية العربية للنقل البحري بمصر الجديدة، حيث انهارت والدته مطالبة بالقصاص قائلة " مش عايزة غير حق أبني .. اللي قتلوا أبني أتنين .. حسبي الله ونعم الوكيل ".


 

تفاصيل القضية

وكانت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قررت إحالة الطالب أحمد إبراهيم حطب المتهم بقتل زميله وشريكه ياسين محمد حلمي في الأكاديمية العربية للنقل البحري بمصر الجديدة الي المحاكمة الجنائية العاجلة. 

كانت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة أمرت، بالتصريح بدفن جثمان الطالب ضحية زميله في الأكاديمية العربية للنقل البحري بمصر الجديدة. 

كشف أحد أصدقاء المجني عليه بـ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن الطالب الضحية لقي مصرعه نتيجة اعتداء بسلاح أبيض على يد زميل لهم، موضحاً إن الحادث جاء اثر خلاف نشب بين المجني عليه وزميل له بكلية الهندسة يدعى أحمد حطب بسبب فتاة. 

وأوضح أن المتهم حضر يوم الواقعة إلى الجامعة وتوجه مباشرة نحو المجني عليه قبل أن يسدد له ثلاث طعنات استقرت واحدة منهما في القلب، ما أدى إلى إنهاء حياته في الحال.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة،  بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما غارقا في دمائه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ. 

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين طالبين بسبب خلافات بينهما أقدم فيها أحدهما على طعن الآخر بسلاح أبيض طعنات نافذة أصابته إصابات بالغة، مما أسفر عن مقتله ، وتم ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيقات .

عزاء الطالب محمد هاني الأكاديمية العربية للنقل البحري القصاص قتل

