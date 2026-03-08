قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما معنى نحن غرابا عك؟ .. إمام مسجد السيدة زينب يرد على سؤال طفل
مانشستر سيتي يشيد بتألق عمر مرموش بعد التأهل لربع نهائي كأس الاتحاد
السعودية تتصدى لـ 8 مسيرات.. وسقوط شظايا صاروخ بالبحرين
إعفاء مستشفيات الجامعات الحكومية من رسوم الترخيص في هذه الحالة.. مشروع قانون
أحمد موسى يسلم جوائز العمرة للفائزين بمسابقة «نورانيات قرآنية» .. شاهد
الإسماعيلي: طارق العشري طلب الرحيل عبر مكالمة هاتفية ووافقنا
عقدة نيوكاسل.. مرموش يقود مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
مرموش يسجل ثنائية .. مانشستر سيتي يطيح بـ نيوكاسل من كأس الاتحاد الإنجليزي
المنيا .. وزير الأقاف يعلن انطلاق الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة عقب شهر رمضان
هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان
من تركيا إلى أصدقائنا الإيرانيين: نتفهم خروج صاروخ عن مساره.. ويجب ألا تغامروا مجددا
أحمد موسى: أحيي دول الخليج على إجراءات منع تصوير الضربات الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد داود يرفع قضية طاعة على طليقته في مسلسل بابا وماما جيران

مسلسل بابا وماما جيران
مسلسل بابا وماما جيران
أوركيد سامي

يرفع هشام ( احمد داود ) قضية طاعة على طليقته نورا بعد ما ترفع عليه قضية طلاق وحضانة ونفقة، ويقفوا أمام المحاكمة أمام بعض.

مسلسل بابا وماما جيران بطولة أحمد داود، وميرنا جميل، وشيرين، وعايدة رياض، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وهو من تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم.

مؤخرًا، انطلق الموسم الجديد من برنامج الكونتينر لأحمد داود، بعد النجاح الكبير الذي حققته مواسمه السابقة. ويقدم البرنامج في موسمه الجديد قصص نجاح ملهمة عن الصناعة المصرية في مختلف المجالات، من بينها مصانع السيارات والجلود والأجهزة الكهربائية والتمور وغيرها، وهو من إنتاج ميديا هَب.

يُعرض حاليًا على منصة شاهد فيلم الهوى سلطان، من بطولة أحمد داود، منة شلبي، جيهان الشماشرجي، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، إلى جانب عدد من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج سي سينما أحمد فهمي.

وانتهى أحمد داود مؤخرًا من تصوير فيلمي الكراش وإذما، في انتظار طرحهما خلال عام ٢٠٢٦. فيلم الكراش بطولة أحمد داود، باسم سمرة، ميرنا جميل، شيرين رضا، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.

أما فيلم إذما، فهو من بطولة أحمد داود أمام سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، إلى جانب عدد من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج الكاتب محمد صادق في أول تجربة له خلف الكاميرا، ويستند إلى روايته الصادرة عام ٢٠٢٠، التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا في العالم العربي، ومن إنتاج ذا بروديسرز لهاني أسامة.
وعلى مستوى الجوائز، حصد أحمد داود جائزة التميز والإبداع من مهرجان الفضائيات العربية ومهرجان الدير جيست عن مسلسل الشرنقة، كما نال جائزة أفضل ممثل دور أول من المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن فيلم الهوى سلطان، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثل عن مسلسل الشرنقة من مهرجان كاس إنرجي.

ويُعد مسلسل الشرنقة أحدث أعمال أحمد داود الدرامية، والذي عُرض خلال الموسم الرمضاني ٢٠٢٥، وشاركه البطولة مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، وياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. ويتكون المسلسل من ١٥ حلقة، وعُرض حصريًا على منصة Watch It.

وتدور أحداث الشرنقة في إطار اجتماعي تشويقي غامض، حيث يجسد أحمد داود شخصية محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملاءه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجئ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

اخبار الفن نجوم الفن مسلسل بابا وماما جيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

عيد الأم

عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين

صورة ارشيفية

ارتفاع طفيف للذهب المحلي رغم تذبذب الأونصة العالمية.. وعيار 21 يلامس 7600 جنيه

ترشيحاتنا

عقار

موافقة الرقابة المالية على تأسيس ذراع لإدارة الصناديق وترويج الاكتتابات ضمن منظومة استثمار عقاري متكاملة

منصة فرحة مصر

لتيسير زواج الشباب .. خطوات التسجيل عبر منصة فرحة مصر

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

ملتقى خدام إيبارشية حلوان والمعصرة يجمع ثلاث كنائس تحت شعار "جسدًا واحدًا"

بالصور

عربيتك القديمة هتبقى ذكية في عصر نظام "الترقية اللاحقة".. تعرف عليه ‏

نظام الترقية اللاحقة
نظام الترقية اللاحقة
نظام الترقية اللاحقة

تحذير.. أطعمة شائعة على السحور قد تسبب الحموضة في رمضان

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور

تحولت من الأفضل إلى الأسوأ.. لاندو نوريس ينتقد تعديلات سيارات فورمولا 1

لاندو نوريس
لاندو نوريس
لاندو نوريس

سوسن بدر: عمرو سعد وأحمد العوضي مكسرين الدنيا

يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر

فيديو

ياسين السقا

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد