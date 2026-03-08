قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هجمات مسيّرة وصواريخ تهز الخليج.. صفارات الإنذار تدوي في الكويت واستهداف مطارها الدولي
هل يُهدّد باغتياله؟ .. «لاريجاني» يتوعّد: ترامب سيدفع ثمنًا باهظًا وطهران لن تتراجع عن الرد
قبل الإخلاء الرسمي .. كل ما تريد معرفته عن الفترة الانتقالية لـ الإيجار القديم
قائد القوات الجوية الإسرائيلية يُشارك في الغارات الجوية على إيران
حادث مروّع.. إصابة 11 عاملًا في تصادم جرار طوب بميكروباص على طريق «منوف – السادات»|صور
رسميًا.. الأهلي يعلن إصابة كريم فؤاد بقطع جزئي في الرباط الصليبي
الإسماعيلي: سنقترض مبلغا ماليا من وزارة الرياضة لفك القيد
الأردن يعترض عشرات الصواريخ والمسيّرات ويؤكد جاهزية جيشه
الطقس في عيد الفطر 2026.. أجواء شتوية أم موجة حارة؟
فخر الدلتا الحلقة 18| أحمد رمزي يمازح تارا عبود: مش مصدقة نفسها إني قولتلها بحبك
تطور مفاجئ بشأن اصطدام "كويكب المدينة" بالقمر.. ماذا حدث؟
أقل سعر دولار اليوم 8-3-2026
توك شو

الأردن يعترض عشرات الصواريخ والمسيّرات ويؤكد جاهزية جيشه

عبد الخالق صلاح

قالت ربا آغا، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام قدمتا إيجازاً صحفياً لوسائل الإعلام حول تداعيات الحرب على المملكة خلال الأسبوع الماضي، موضحة أن الأردن تعرض لـ 109 هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة خلال هذه الفترة. 

وأشارت أغا، خلال رسالة لها على الهواء في قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض 108 من هذه الصواريخ والطائرات، فيما لم تتمكن من اعتراض 11 مسيّرة، كانت تستهدف مناطق ومنشآت حيوية داخل المملكة.

وأضافت آغا أن مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية، العميد الركن مصطفى الحياري، نفى بشكل قاطع الادعاءات الصادرة من دولة مجاورة والتي زعمت أن الأردن يُستخدم كنقطة انطلاق لاستهداف إيران، مؤكداً أن المملكة لن تسمح بأن تكون ساحة لأي حرب. 

كما شدد على أن الجيش العربي الأردني في أعلى درجات الجاهزية، لافتاً إلى تعزيز الوحدات العسكرية الحدودية وحرس الحدود بأجهزة ومعدات إضافية لمواجهة التطورات الأمنية المتسارعة.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية أن القوات المسلحة الأردنية قامت أيضاً بتفعيل التعاون العسكري مع دول شقيقة وصديقة بهدف تعزيز حماية أجواء المملكة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لضمان أمن الحدود وحماية المجال الجوي الأردني من أي تهديدات محتملة.

وأشارت آغا إلى أن مديرية الأمن العام أعلنت بدورها، على لسان الناطق الإعلامي عامر السرطاوي، أنها تعاملت مع 207 حوادث في مختلف محافظات المملكة خلال الفترة نفسها، ما أسفر عن 14 إصابة وصفت جميعها بالطفيفة، إضافة إلى أضرار مادية محدودة.

 كما أوضحت أن المديرية تتابع المحتوى الإعلامي المتداول وترصد المعلومات المضللة في ظل حساسية الأوضاع الحالية، إلى جانب إعداد مواد إرشادية لرفع وعي المواطنين حول كيفية التعامل مع مثل هذه الظروف، مؤكدة أن تفعيل صفارات الإنذار يتم بالتنسيق الكامل بين مديرية الأمن العام والقوات المسلحة الأردنية.

