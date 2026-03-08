إيطاليا تتخلّى عن ترامب .. و«ميلوني» تؤكد: روما ليست طرفًا في النزاع ولن نكون

صرّحت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني بتصريحات هامة ابعدت فيها نفسها وبلادها عن الحرب الجارية ضد إيران التي أطلقها الأمريكي دونالد ترامب،استجابة لرغبة العدوان الإسرائيلي.

واتخذت ميلوني موقف رئيس الحكومةالإسبانية بيدرو سانشيز لكن بخط غير صدامي، ذاكرة : «إيطاليا ليست في حرب ولا تريد الدخول في حرب».

لم تتحدث ميلوني إلا بعد عدة أيام من بدء الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران.

وقد لاحظت الصحافة الإيطالية هذا الحذر فقد كتب الصحيفة اليسارية إيل مانيفيستو أنه بعد «التزمت الصمت لمدة ثلاثة أيام»، فإن جورجيا ميلوني «تحدثت، لكنها حرصت على ألا تقول كلمة يمكن أن تُفهم كدعم صريح للهجوم».

هذا الحذر المحسوب يلخّص خط روما: الابتعاد عن واشنطن من دون الدخول في مواجهة معها. هذا الخيار الحذر تفرضه عدة اعتبارات. فالرأي العام الإيطالي، مثل نظيره الإسباني، يعارض إلى حد كبير أي تورط عسكري؛ إذ يرفض أكثر من 70% من المواطنين إرسال قوات.

كما أن المعارضة الإيطالية تراقب الوضع عن كثب. فالحزب الديمقراطي يرى أن «الحذر وحده لا يكفي، بل يجب أن تلعب إيطاليا دوراً نشطاً في الدبلوماسية الأوروبية»، بينما تحذر بعض أحزاب اليمين الإيطالي، على غرار نظيراتها الإسبانية، من الإفراط في التحفظ تجاه واشنطن.

ويفسّر هذا الحذر أيضاً علاقة إيطاليا الطويلة مع إيران. بين عامي 2006 و2012، كانت إيطاليا الشريك التجاري الأوروبي الأول لطهران، حيث تجاوز حجم المبادلات سبعة مليارات يورو عام 2010.

وعلى الرغم من العقوبات، لم تنقطع هذه الروابط بالكامل. وتُعد شركة إيني، الموجودة في إيران منذ 1957 والتي تمتلك الدولة الإيطالية نحو 30% من أسهمها، أحد أدوات الدبلوماسية الاقتصادية الفعلية.

كما تحافظ شركات أخرى مثل سابييم وفينكانتيري ودانيلي غروب وإنيل على حضورها، مما يضمن استمرار قنوات التواصل بشكل غير مباشر.

وتحرص روما على إبقاء هذه القنوات مفتوحة حتى عندما تتخذ عواصم أوروبية أخرى موقفاً أكثر تشدداً.

شاهد:

https://web.facebook.com/reel/1413430547201116

