شقيق كريم فؤاد يُطمئن جماهير الأهلي: 4 أسابيع تفصل اللاعب عن التدريبات الجماعية
الاشتباكات مستمرة| استشهاد 12 شخصاً في غارات على لبنان.. وحزب الله يشتبك مع قوة مُعادية بـ«عيترون»
أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏
أفشة يريد البقاء مع الاتحاد السكندري لهذا السبب.. و«السقا»: صفقات يناير صنعت الفارق داخل الفريق
ضربة موجعة .. إصابة جديدة تُبعد محمد عبد المنعم عن نيس الفرنسي
تعرّض مبنى التأمينات الرئيسي بالكويت لاستهداف.. ومسيرة تصيب خزان وقود بالمطار
هجوم صاروخي على مخبأ ضباط الاستخبارات الأمريكية في السليمانية بالعراق
مواصفات وأسعار إم جي 8 موديل 2026 في السوق السعودي.. صور
تحذير من زلزال مدمر يضرب تركيا تصل قوته إلى 7 ريختر .. تفاصبل
إعادة تنظيم منظومة الاستيراد في مصر.. تعديلات جديدة لضبط السوق وحماية المستهلك
8 شهداء وإصابة 4 في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.. وصفارات الإنذار تدوي بـ «الجليل ونهاريا»
أجواء رمضانية مميزة.. الإسكندرية تحتفل بروح الوحدة والتكاتف في أكبر إفطار جماعي بالمحافظة | شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إيطاليا تتخلّى عن ترامب .. و«ميلوني» تؤكد: روما ليست طرفًا في النزاع ولن نكون

ميلوني
ميلوني
محمد على

صرّحت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني بتصريحات هامة ابعدت فيها نفسها وبلادها عن الحرب الجارية ضد إيران التي أطلقها الأمريكي دونالد ترامب،استجابة لرغبة العدوان الإسرائيلي.

واتخذت ميلوني موقف رئيس الحكومةالإسبانية بيدرو سانشيز لكن بخط غير صدامي، ذاكرة : «إيطاليا ليست في حرب ولا تريد الدخول في حرب».

لم تتحدث ميلوني إلا بعد عدة أيام من بدء الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران. 

وقد لاحظت الصحافة الإيطالية هذا الحذر فقد كتب الصحيفة اليسارية إيل مانيفيستو أنه بعد «التزمت الصمت لمدة ثلاثة أيام»، فإن جورجيا ميلوني «تحدثت، لكنها حرصت على ألا تقول كلمة يمكن أن تُفهم كدعم صريح للهجوم».

هذا الحذر المحسوب يلخّص خط روما: الابتعاد عن واشنطن من دون الدخول في مواجهة معها. هذا الخيار الحذر تفرضه عدة اعتبارات. فالرأي العام الإيطالي، مثل نظيره الإسباني، يعارض إلى حد كبير أي تورط عسكري؛ إذ يرفض أكثر من 70% من المواطنين إرسال قوات. 

كما أن المعارضة الإيطالية تراقب الوضع عن كثب. فالحزب الديمقراطي يرى أن «الحذر وحده لا يكفي، بل يجب أن تلعب إيطاليا دوراً نشطاً في الدبلوماسية الأوروبية»، بينما تحذر بعض أحزاب اليمين الإيطالي، على غرار نظيراتها الإسبانية، من الإفراط في التحفظ تجاه واشنطن.

ويفسّر هذا الحذر أيضاً علاقة إيطاليا الطويلة مع إيران. بين عامي 2006 و2012، كانت إيطاليا الشريك التجاري الأوروبي الأول لطهران، حيث تجاوز حجم المبادلات سبعة مليارات يورو عام 2010.

 وعلى الرغم من العقوبات، لم تنقطع هذه الروابط بالكامل. وتُعد شركة إيني، الموجودة في إيران منذ 1957 والتي تمتلك الدولة الإيطالية نحو 30% من أسهمها، أحد أدوات الدبلوماسية الاقتصادية الفعلية.

 كما تحافظ شركات أخرى مثل سابييم وفينكانتيري ودانيلي غروب وإنيل على حضورها، مما يضمن استمرار قنوات التواصل بشكل غير مباشر. 

وتحرص روما  على إبقاء هذه القنوات مفتوحة حتى عندما تتخذ عواصم أوروبية أخرى موقفاً أكثر تشدداً. 

شاهد:

https://web.facebook.com/reel/1413430547201116

https://web.facebook.com/reel/1413430547201116

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

عيد الأم

عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين

أرشيفية

حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة

اجازة عيد الفطر المبارك

موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟

حسن شحاتة

حسن شحاته يتبرع بميداليه ذهبية لتدشين مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية.. صور

كويكب

لغز كويكب المدينة يُحسم علميا.. هل نجا القمر من اصطدام كوني محتمل؟

كريستيانو جونيور

صراع العمالقة على الوريث الكروي.. كريستيانو جونيور يشعل سباق الأندية الأوروبية

الشمس

أسرار جديدة عن قلب الشمس.. تغيرات خفية يكتشفها العلماء بعد 40 عاما من المراقبة

بالصور

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

السيارات الملاكي
السيارات الملاكي
السيارات الملاكي

بعباءة لافتة .. «بشرى» تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستجرام | شاهد

بشرى
بشرى
بشرى

مرسيدس ترحب بنهاية عصر سيارات التأثير الأرضي في فورمولا 1

توتو وولف
توتو وولف
توتو وولف

بالحجاب.. آيتن عامر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

ياسين السقا

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

