الاشتباكات مستمرة| استشهاد 12 شخصاً في غارات على لبنان.. وحزب الله يشتبك مع قوة مُعادية بـ«عيترون»

أفاد حزب الله بأن قواته اشتبكت مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه بلدة عيترون جنوبي لبنان، وتمكن المقاومون من صدها.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 12 شخصًا حتى الآن، بينهم خمسة أشخاص في غارة جوية على بلدة في قضاء صيدا.

وأضافت الوزارة أن عدد الضحايا ليس نهائيًا، وأن فرق الإنقاذ تقوم بعمليات بحث في الموقع.

كما أفادت الوزارة أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب أربعة آخرون في غارة جوية منفصلة في منطقة صور.

وفي غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت غرفة في فندق بحي الروشة في بيروت، مستهدفة فندق رامادا، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين السياح ورجال الأعمال وسكان المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، فيما لم تُعلن إسرائيل على الفور عن هوية المستهدفين.