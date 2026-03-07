لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟

شهدت الساعات الماضية تزايدًا في تساؤلات المواطنين حول إمكانية الحصول على منحة التموين بقيمة 400 جنيه من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة التموين أو عبر تقديم شكوى رسمية، وذلك بعد إعلان الحكومة بدء إرسال رسائل صرف منحة التموين بقيمة 800 جنيه، يتم توزيعها على شهرين، للفئات المستحقة.

هل يتيح الخط الساخن الحصول على منحة التموين؟

وكشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على منصة «فيس بوك»، بشأن إمكانية حصول المواطنين غير المدرجين ضمن قوائم المستحقين على المنحة الإضافية من خلال الاتصال بالخط الساخن أو تقديم شكاوى رسمية، هو أمر غير صحيح ولا يستند إلى أي أساس من الصحة.

وأكد المصدر بشكل قاطع أن الاتصال بالخط الساخن أو تسجيل شكوى رسمية لا يترتب عليه صرف المنحة لمن لم تُدرج بطاقاتهم ضمن الفئات المستحقة، موضحًا أن ما يُنشر في هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة.

كيف يعرف المواطن أنه مستحق للمنحة؟

أعلنت الحكومة أن قيمة المنحة تبلغ 800 جنيه تُصرف على شهرين (400 جنيه لكل شهر)، ويتم إخطار المستحقين فقط عبر وسائل محددة، وهي:

الرسائل النصية SMS:

تصل رسالة على رقم الهاتف المحمول المسجل في بيانات البطاقة التموينية، توضح قيمة المنحة والشهر المستهدف بالصرف.

بون صرف الخبز:

في بعض الحالات، تظهر قيمة المنحة مباشرة عند استخدام البطاقة في منفذ صرف الخبز، حيث يعرض النظام المبلغ المخصص للمستفيد.



بوابة دعم مصر:

يمكن الاستعلام عبر موقع “دعم مصر” التابع لوزارة التموين، من خلال إدخال رقم البطاقة التموينية لمتابعة حالة الاستحقاق.

وشددت الوزارة على أن الرسائل لا تُرسل لجميع أصحاب البطاقات التموينية، وإنما للفئات المستحقة فقط وفقًا لمعايير محددة، مثل محدودي الدخل والمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

آلية صرف منحة التموين

بعد التأكد من الاستحقاق، يمكن صرف المنحة من خلال:

شراء السلع التموينية:

استخدام قيمة الدعم في شراء السلع الأساسية المدرجة على بطاقة التموين مثل الزيت، السكر، الأرز، والدقيق.

تجزئة الصرف:

يتيح النظام إمكانية صرف جزء من قيمة المنحة في وقت، واستكمال الباقي لاحقًا، بما يوفر مرونة في تلبية الاحتياجات المختلفة.

المنافذ المعتمدة:

يتم الصرف من خلال منافذ التموين الرسمية، بما يشمل منافذ صرف الخبز والسوبرماركت المتعاقدة مع وزارة التموين.

شروط ومعايير محددة

أوضح المصدر أن صرف المنحة يتم وفق قواعد ومعايير معلنة مسبقًا من الوزارة، ولا يمكن إضافة مستفيدين خارج هذه الضوابط عبر الاتصالات الهاتفية أو الشكاوى،، كما أشار إلى أن أي مستجدات تتعلق بالدعم أو المنح الاستثنائية يتم الإعلان عنها فقط من خلال البيانات الرسمية والقنوات المعتمدة.



الرسالة الأهم للمواطنين

المنحة التموينية تُصرف تلقائيًا للمستحقين وفق قواعد بيانات الوزارة، ولا توجد أي وسيلة للحصول عليها خارج الإطار الرسمي المحدد، لذا يُنصح بعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.

وبذلك، فإن الإجابة الواضحة: لا يمكن الحصول على منحة التموين 400 جنيه من خلال الاتصال بالخط الساخن، وإنما تُصرف فقط للفئات المدرجة ضمن المستحقين وفقًا لمعايير وزارة التموين وهم منوصلتهم رسالة الاستحقاق أو تم إخطارهم عبر بون صرف الخبز.