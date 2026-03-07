قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعفاء مستشفيات الجامعات الحكومية من رسوم الترخيص في هذه الحالة.. مشروع قانون
أحمد موسى يسلم جوائز العمرة للفائزين بمسابقة «نورانيات قرآنية» .. شاهد
الإسماعيلي: طارق العشري طلب الرحيل عبر مكالمة هاتفية ووافقنا
عقدة نيوكاسل.. مرموش يقود مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
مرموش يسجل ثنائية .. مانشستر سيتي يطيح بـ نيوكاسل من كأس الاتحاد الإنجليزي
المنيا .. وزير الأقاف يعلن انطلاق الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة عقب شهر رمضان
هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان
من تركيا إلى أصدقائنا الإيرانيين: نتفهم خروج صاروخ عن مساره.. ويجب ألا تغامروا مجددا
أحمد موسى: أحيي دول الخليج على إجراءات منع تصوير الضربات الإيرانية
يامال يقود برشلونة للفوز على بلباو وتعزيز صدارة الدوري الإسباني
مش عارفين نوصل لك.. أحمد موسى يبحث عن فائزة بجائزة برنامج نورانيات قرآنية
عربيتك القديمة هتبقى ذكية في عصر نظام "الترقية اللاحقة".. تعرف عليه ‏
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟

منحة التموين
منحة التموين
عبد العزيز جمال

شهدت الساعات الماضية تزايدًا في تساؤلات المواطنين حول إمكانية الحصول على منحة التموين بقيمة 400 جنيه من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة التموين أو عبر تقديم شكوى رسمية، وذلك بعد إعلان الحكومة بدء إرسال رسائل صرف منحة التموين بقيمة 800 جنيه، يتم توزيعها على شهرين، للفئات المستحقة.

هل يتيح الخط الساخن الحصول على منحة التموين؟

وكشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على منصة «فيس بوك»، بشأن إمكانية حصول المواطنين غير المدرجين ضمن قوائم المستحقين على المنحة الإضافية من خلال الاتصال بالخط الساخن أو تقديم شكاوى رسمية، هو أمر غير صحيح ولا يستند إلى أي أساس من الصحة.

تصل إلى 450 جنيهًا.. موعد صرف زيادة التموين على البطاقات

وأكد المصدر بشكل قاطع أن الاتصال بالخط الساخن أو تسجيل شكوى رسمية لا يترتب عليه صرف المنحة لمن لم تُدرج بطاقاتهم ضمن الفئات المستحقة، موضحًا أن ما يُنشر في هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة.

كيف يعرف المواطن أنه مستحق للمنحة؟

أعلنت الحكومة أن قيمة المنحة تبلغ 800 جنيه تُصرف على شهرين (400 جنيه لكل شهر)، ويتم إخطار المستحقين فقط عبر وسائل محددة، وهي:

الرسائل النصية SMS:
تصل رسالة على رقم الهاتف المحمول المسجل في بيانات البطاقة التموينية، توضح قيمة المنحة والشهر المستهدف بالصرف.

بون صرف الخبز:
في بعض الحالات، تظهر قيمة المنحة مباشرة عند استخدام البطاقة في منفذ صرف الخبز، حيث يعرض النظام المبلغ المخصص للمستفيد.
ضم الزوجة والأبناء الى بطاقات التموين

بوابة دعم مصر:
يمكن الاستعلام عبر موقع “دعم مصر” التابع لوزارة التموين، من خلال إدخال رقم البطاقة التموينية لمتابعة حالة الاستحقاق.

وشددت الوزارة على أن الرسائل لا تُرسل لجميع أصحاب البطاقات التموينية، وإنما للفئات المستحقة فقط وفقًا لمعايير محددة، مثل محدودي الدخل والمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

آلية صرف منحة التموين

بعد التأكد من الاستحقاق، يمكن صرف المنحة من خلال:

شراء السلع التموينية:
استخدام قيمة الدعم في شراء السلع الأساسية المدرجة على بطاقة التموين مثل الزيت، السكر، الأرز، والدقيق.

تجزئة الصرف:
يتيح النظام إمكانية صرف جزء من قيمة المنحة في وقت، واستكمال الباقي لاحقًا، بما يوفر مرونة في تلبية الاحتياجات المختلفة.

المنافذ المعتمدة:
يتم الصرف من خلال منافذ التموين الرسمية، بما يشمل منافذ صرف الخبز والسوبرماركت المتعاقدة مع وزارة التموين.

شروط ومعايير محددة

أوضح المصدر أن صرف المنحة يتم وفق قواعد ومعايير معلنة مسبقًا من الوزارة، ولا يمكن إضافة مستفيدين خارج هذه الضوابط عبر الاتصالات الهاتفية أو الشكاوى،، كما أشار إلى أن أي مستجدات تتعلق بالدعم أو المنح الاستثنائية يتم الإعلان عنها فقط من خلال البيانات الرسمية والقنوات المعتمدة.
تحديث بيانات بطاقات التموين

الرسالة الأهم للمواطنين

المنحة التموينية تُصرف تلقائيًا للمستحقين وفق قواعد بيانات الوزارة، ولا توجد أي وسيلة للحصول عليها خارج الإطار الرسمي المحدد، لذا يُنصح بعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.

وبذلك، فإن الإجابة الواضحة: لا يمكن الحصول على منحة التموين 400 جنيه من خلال الاتصال بالخط الساخن، وإنما تُصرف فقط للفئات المدرجة ضمن المستحقين وفقًا لمعايير وزارة التموين وهم منوصلتهم رسالة الاستحقاق أو تم إخطارهم عبر بون صرف الخبز.

منحة التموين منحة التموين بقيمة 800 جنيه هل يتيح الخط الساخن الحصول على منحة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

عيد الأم

عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين

صورة ارشيفية

ارتفاع طفيف للذهب المحلي رغم تذبذب الأونصة العالمية.. وعيار 21 يلامس 7600 جنيه

ترشيحاتنا

حادث تصادم

بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل ودراحات بخارية بإحدى قرى المنيا

شباب ورياضة بني سويف

انطلاق مبادرة "متضيعش صيامك" بمركز شباب منقريش ببني سويف.. صور

مساجد كفر الشيخ

مساجد كفر الشيخ تشهد إقبالًا كبيرًا لأداء صلاتي العشاء والتراويح .. صور

بالصور

عربيتك القديمة هتبقى ذكية في عصر نظام "الترقية اللاحقة".. تعرف عليه ‏

نظام الترقية اللاحقة
نظام الترقية اللاحقة
نظام الترقية اللاحقة

تحذير.. أطعمة شائعة على السحور قد تسبب الحموضة في رمضان

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور

تحولت من الأفضل إلى الأسوأ.. لاندو نوريس ينتقد تعديلات سيارات فورمولا 1

لاندو نوريس
لاندو نوريس
لاندو نوريس

سوسن بدر: عمرو سعد وأحمد العوضي مكسرين الدنيا

يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر

فيديو

ياسين السقا

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد