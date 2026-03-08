قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقدة نيوكاسل.. مرموش يقود مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
مرموش يسجل ثنائية .. مانشستر سيتي يطيح بـ نيوكاسل من كأس الاتحاد الإنجليزي
المنيا .. وزير الأقاف يعلن انطلاق الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة عقب شهر رمضان
هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان
من تركيا إلى أصدقائنا الإيرانيين: نتفهم خروج صاروخ عن مساره.. ويجب ألا تغامروا مجددا
أحمد موسى: أحيي دول الخليج على إجراءات منع تصوير الضربات الإيرانية
يامال يقود برشلونة للفوز على بلباو وتعزيز صدارة الدوري الإسباني
مش عارفين نوصل لك.. أحمد موسى يبحث عن فائزة بجائزة برنامج نورانيات قرآنية
عربيتك القديمة هتبقى ذكية في عصر نظام "الترقية اللاحقة".. تعرف عليه ‏
أحمد موسى: مصر دولة آمنة مستقرة.. والمتحف المصري الكبير يزوره يوميا 20 ألف زائر
أحمد موسى: أي ضيف في مصر يحاول الإساءة للوطن يتم ترحيله فورا
عربة عفش حمراء .. أمن بورسعيد يضبط متهما دهس شابا وأنهى حياته أمام ابنته
توك شو

أحمد موسى: أحيي دول الخليج على إجراءات منع تصوير الضربات الإيرانية

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية لدول الخليج العربي التي اتخذت إجراءات قوية بمنع التصوير للضربات الإيرانية والعدوان، مشيرا إلى أنه إجراء قوي.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن من يخالف تعليمات منع التصوير أو تداول الشائعات يتم القبض عليه.

وأكد أنه حريص كإجراء ذاتي على عدم نشر أي شيء يحدث عند الأشقاء العرب بسبب الحرب الحالية، وهناك التزام بالبيانات الرسمية؛ لأن ما يمسهم يمسنا، ونحن ضد العدوان عليهم.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن كل واحد لازم يكون خايف على بلده، والمقيم يحترم البلد الموجود فيها، يعني عندنا 10 ملايين ضيف لازم يخافوا على بلدنا.

واستطرد: لازم إجراءات رادعة ضد أي حد يفبرك فيديوهات أو يتداول معلومات دون أن يكون لها مصدر رسمي، مؤكدا أهمية الحفاظ على بلدنا، وعدم ترويج الشائعات، والمواطن عليه امتلاك الوعي بعدم التورط بالإساءة لبلده.

واختتم قئلا: التريند يدمر دولا ويكون كلاما فارغًا، وكفى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لهدم البلد وترويج الشائعات، موضحًا أن الأسعار لم تزد حتى الآن ولكن يتم دراستها، ولما يطلع قرار بزيادة الأسعار؛ البلد هتطلع تقول في بيان رسمي.

