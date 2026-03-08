أحمد موسى: أحيي دول الخليج على إجراءات منع تصوير الضربات الإيرانية

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية لدول الخليج العربي التي اتخذت إجراءات قوية بمنع التصوير للضربات الإيرانية والعدوان، مشيرا إلى أنه إجراء قوي.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن من يخالف تعليمات منع التصوير أو تداول الشائعات يتم القبض عليه.

وأكد أنه حريص كإجراء ذاتي على عدم نشر أي شيء يحدث عند الأشقاء العرب بسبب الحرب الحالية، وهناك التزام بالبيانات الرسمية؛ لأن ما يمسهم يمسنا، ونحن ضد العدوان عليهم.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن كل واحد لازم يكون خايف على بلده، والمقيم يحترم البلد الموجود فيها، يعني عندنا 10 ملايين ضيف لازم يخافوا على بلدنا.

واستطرد: لازم إجراءات رادعة ضد أي حد يفبرك فيديوهات أو يتداول معلومات دون أن يكون لها مصدر رسمي، مؤكدا أهمية الحفاظ على بلدنا، وعدم ترويج الشائعات، والمواطن عليه امتلاك الوعي بعدم التورط بالإساءة لبلده.

واختتم قئلا: التريند يدمر دولا ويكون كلاما فارغًا، وكفى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لهدم البلد وترويج الشائعات، موضحًا أن الأسعار لم تزد حتى الآن ولكن يتم دراستها، ولما يطلع قرار بزيادة الأسعار؛ البلد هتطلع تقول في بيان رسمي.