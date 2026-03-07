أحمد موسى : أتمنى من الأشقاء في الجامعة العربية يكون عندهم مشروع قرار أقوى بشأن التصعيد بالمنطقة

أكد الإعلامي أحمد موسى ، أنه كان يتمنى ان يكون هناك تحضير لاجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث الهجوم الإيراني على دول المنطقة .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، ::" لم أجد إجابة واحدة تقول إن اجتماع الجامعة العربية هينتج عنه اتفاق قوي في وجه هجمات إيران ".

وتابع الإعلامي احمد موسى :" نحن نمر بأصعب أزمة في التاريخ بعد حرب أكتوبر 1973 ونمر بالحدث الأهم والاكبر بالشرق الأوسط".

وأضاف الإعلامي احمد موسى :" هناك مخاطر كثيرة تهدد العالم العربي والمنطقة ".

واكمل الإعلامي احمد موسى :" أتمنى من الأشقاء العرب في الجامعة العربية يكون عندهم مشروع قرار أقوى بشأن التصعيد في المنطقة "، مضيفا:" مشروع القرار الموجود لا يلبي التطلعات وطموحات 400 مليون مواطن عربي ".