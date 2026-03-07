علامة استفهام كبيرة عن الشخصية الحاكمة لإيران.. أحمد موسى ينفعل على الهواء

أكد الإعلامي أحمد موسى ، أن العالم العربي يرفض العدوان الإيراني على الدول العربية ودول المنطقة.

وانفعل الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك علامة استفهام كبيرة حول الشخصية التي تحكم إيران.. الصبح رئيس إيران يعتذر للدول العربية وبليل الصاروخ الإيراني يستهدف دول المنطقة ".

وتابع الإعلامي احمد موسى :" الكل هيدفع ثمن الاعتداءات الايرانية على دول المنطقة".

وأضاف الإعلامي احمد موسى :"لم أر إشارة واحدة تتحدث عن أهداف اجتماع الجامعة العربية غدا".

وأكمل الإعلامي احمد موسى :"نحتاج إلى إجراءات حقيقية ملموسة على الأرض من الجامعة العربية لمواجهة الاعتداءات الإيرانية، ونحن في موقف صعب في العالم العربي ونحن نعيش في تحدي وجودي والموقف أكثر خطورة ".