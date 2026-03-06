بعد إشادته بالأهلي.. رسالة شكر من أحمد موسى لـ ترامب

علق الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج علي مسؤليتي علي تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب عن لقاء ميامي والأهلي في كأس العالم.

وكتب موسي من خلال حسابه الشخصي اكس: "شهادة من زعيم أكبر دولة فى العالم الرئيس الأمريكى ترامب خلال احتفالية تكريم نادى إنتر ميامى بقيادة الأسطورة ميسى :‏هؤلاء اللاعبون واجهوا فى دور المجموعات فى بطولة كأس العالم للأندية فى يونيو الماضى أفضل نادى فى مصر (الأهلى) وهو نادى خارق وموهوب وتعادلتم معه .



‏ترامب يتحدث عن النادى الأهلى بشكل لايصدق ولكن هو قال الحقيقة فعلا .شكراااا للرئيس ترامب على دعمك لنادى القرن وبطل أفريقيا واحد أفضل أندية العالم .

‏⁧‫#الأهلى‬⁩



شهد البيت الأبيض لحظة احتفالية مميزة، عندما أهدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وفريق إنتر ميامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كرة موقعة وقميص الفريق برقم 47، في إشارة إلى كونه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.