الدفاع القطرية: التصدي لهجمة بمسيرات استهدفت قاعدة العديد الجوية
الجيش الإسرائيلي: بدء موجة جديدة واسعة النطاق في طهران
«بصمة مصرية».. طلاب إعلام القاهرة يشاركون في مبادرة إنسانية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
سعر عيار 24 اليوم 6-3-2026
ليلة دامية.. 10 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
صيد ثمين.. الجيش الأمريكي يعلن استهداف حاملة طائرات إيرانية
دوي صفارات إنذار في الكويت.. وسماع أصوات انفجارات قوية
أمن الغربية يكشف غموض إلقاء مواطن من توك توك بكوبري سمنود العلوي
قطر: مستوى التهديد الأمني مرتفع.. ابقوا في منازلكم وابتعدوا عن النوافد
دعاء ثالث جمعة من رمضان.. 8 كلمات فيها العجب
كهف الظلمة بسيناء.. فنون من العصر الجليدي منذ 15 ألف عام مشابهة لمثيلاتها في أوروبا
أعلى سعر دولار اليوم 6-3-2026
للمرة الثالثة بنفس المكان.. الفصائل اللبنانية تستهدف تجمعا لجيش الاحتلال

فرناس حفظي

أعلنت الفصائل اللبنانية  استهدافها تجمعا للجيش الإسرائيلي في بلدة مركبا بالصواريخ، للمرة الثالثة في نفس المكان.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية ، بأن الجيش الإسرائيلي شن غارتين على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وصرح جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة جنديين بجروح في اشتباكات جنوب لبنان، وأن أحدهما أصيب بجروح خطيرة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل قائداً في حزب الله في بيروت، موضحاً أنه كان "مسؤولاً عن إدارة القوة النارية للحزب ، وشغل منصب رئيس المدفعية في جنوب لبنان".

وأضاف جيش الاحتلال أن الرجل، الذي عرّفه باسم زيد علي جمعة، "كان مسؤولاً عن إطلاق آلاف الصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة من الأراضي اللبنانية باتجاه دولة إسرائيل"، بحسب ما أفادت به صحيفة ها آرتس الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير إن "ارتكب حزب الله خطأً استراتيجياً. فقد اختار الانضمام إلى الحملة، خلافاً لمصالح الشعب اللبناني، وهو يدفع ثمناً باهظاً لهذا القرار".

الفصائل اللبنانية للجيش الإسرائيلي بلدة مركبا الصواريخ إسرائيل لبنان

مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

