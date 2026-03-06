قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع القطرية: التصدي لهجمة بمسيرات استهدفت قاعدة العديد الجوية
الجيش الإسرائيلي: بدء موجة جديدة واسعة النطاق في طهران
«بصمة مصرية».. طلاب إعلام القاهرة يشاركون في مبادرة إنسانية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
سعر عيار 24 اليوم 6-3-2026
ليلة دامية.. 10 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
صيد ثمين.. الجيش الأمريكي يعلن استهداف حاملة طائرات إيرانية
دوي صفارات إنذار في الكويت.. وسماع أصوات انفجارات قوية
أمن الغربية يكشف غموض إلقاء مواطن من توك توك بكوبري سمنود العلوي
قطر: مستوى التهديد الأمني مرتفع.. ابقوا في منازلكم وابتعدوا عن النوافد
دعاء ثالث جمعة من رمضان.. 8 كلمات فيها العجب
كهف الظلمة بسيناء.. فنون من العصر الجليدي منذ 15 ألف عام مشابهة لمثيلاتها في أوروبا
أعلى سعر دولار اليوم 6-3-2026
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
سفارة الكويت ببيروت: ندعو رعايانا إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت

الكويت
فرناس حفظي

دعت سفارة دولة الكويت ببيروت رعاياها إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن، ويأتي ذلك في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة و الهجمات الإسرائيلية المستمرة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة إغلاق سفاراتها في الكويت، وهذه هي ثاني بعثة دبلوماسية تُعلّق عملياتها بالكامل منذ بدء الحرب مع إيران.

وجاء في بيانٍ لها حول وضع السفارة في مدينة الكويت: "على الرغم من عدم ورود أي تقارير عن إصابات بين أفراد القوات الأمريكية، إلا أن سلامة الأمريكيين في الخارج تبقى على رأس أولويات وزارة الخارجية الأمريكية".

وقبل الإعلان بوقتٍ قصير، ذكرت الوزارة أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصل هاتفياً بوزير الخارجية الكويتي لتقديم التعازي في مقتل جنديين كويتيين على الأقل في غارات إيرانية انتقامية.

وعلى الرغم من إغلاق العديد من السفارات والقنصليات الأمريكية في الشرق الأوسط أبوابها أمام الجمهور منذ بدء الحرب، إلا أن القنصلية الأمريكية في كراتشي، باكستان، هي الوحيدة التي علّقت عملياتها.

سفارة دولة الكويت لبنان الهجمات الإسرائيلية الضاحية الجنوبية بيروت

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

سلسلة آيفون 17

ارتفاع أسعار آيفون 17 برو ماكس في مصر.. اعرف وصل كام

منحة عيد الفطر 2026

1500 جنيه في انتظارك .. موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة

مصر للطيران

مصر للطيران: تشغيل بعض الرحلات تجريبيا غدا إلى دبي والدمام

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر جموده ويرتفع 5 جنيهات مساء اليوم 5-3-2026

قراءة القرآن

قراءة سورة الكهف في الجمعة الثالثة من رمضان.. احذر أن يفوتك وقتها

الأزهر يواصل فيديوهات حملة وعي.. تحويل الأحكام الشرعية إلى آراء شخصية يصنع مجتمع الفوضى

الأزهر يواصل فيديوهات حملة وعي.. تحويل الأحكام الشرعية إلى آراء شخصية يصنع مجتمع الفوضى

ملتقى الفكر الإسلامي

أستاذ بالأزهر يكشف مظاهر التجليات الإلهية في شهر رمضان.. صور

بالصور

مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

ندى بسيوني
ندى بسيوني
ندى بسيوني

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

مايا دياب

سأتبنى ولدًا.. مايا دياب تكشف أسرارًا لأول مرة

مي عمر الست موناليزا

محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

